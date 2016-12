Strecke

Auch heuer werden zu Silvester viele Langlauffreunde auf der Sonnenloipe, der traditionellen Strecke des Silvesterlanglaufes, in St. Lorenzen im Lesachtal erwartet: Der 32. Silvesterlanglauf - „Robert Kubin Gedenklauf“ findet am Samstag, den 31. Dezember ab 10 Uhr statt.Sollten die Schneeverhältnisse es nicht zulassen, auf der Sonnenloipe in St. Lorenzen ein Rennen durchzuführen, findet das Rennen wieder im Biathlonzentrum in Obertilliach statt.Die Streckenlänge beträgt für Kinder, Schüler 1 und Gästeklassen zwei Kilometer (1mal Dr. Lomoschitz Loipe).Alle Damenklassen, sowie die Schüler 2 Klasse und die Altersklasse 4 müssen die Sonnenloipe (5 km) 1 mal bewältigen.Alle übrigen Klassen haben die Sonnenloipe zweimal zu umrunden (Streckenlänge 10 km)

Weitere Infos

Nennungsschluss ist der 31. Dezember 2016 um 9.30 Uhr. Der Gruppenstart beginnt ab 10 Uhr. Sollte das Rennen im Biathlonzentrum Obertilliach stattfinden, wird dies dort um 11 Uhr gestartet. Gestartet wird in mehreren Startblöcken, um ein faires Rennen zu garantieren. Das Rennen ist im freien Laufstil zu bewältigen.Die Siegerehrung findet um 12.30 Uhr statt, und wird von der Lesachtaler Bauernkapelle St. Lorenzen musikalisch umrahmt.Anmeldung und INFO:OK Walter Kubin-Tel: +0043 (0)4716 251OK Gerald Kubin-Tel: +0043 (0)650 7843349Weitere Informationen gibt’s auf der Homepage: www.st-lorenzen.at