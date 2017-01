8. Lesachtaler Faschingssitzung

AT

Es wird zur diesjährigen Lesachtaler Faschingssitzung eingeladen: Die erste Sitzung findet am Samstag, dem 28. Jänner, statt, gefolgt von der zweiten Sitzung am Freitag, den 3. Februar. Die Faschingssitzung findet um 19.30 Uhr im Kultursaal Liesing/Les. statt. Eintritt: € 12,- Kartenvorverkauf und Platzreservierung am Tourismusbüro Lesachtal, Tel.: 04716/242-12.