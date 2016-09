Aktionswoche "Österreich liest"

Kampagne im Bezirk

Unter dem Titel „Österreich liest – Treffpunkt Bibliothek“ findet heuer das 11. Mal die großen Imagekampagne für das Lesen und die Bibliotheken statt.Auch die Stadtbibliothek, die Volksschule Hermagor und die Kindergärten Hermagor und Pressegger See sowie die Musik-NMS sind wieder dabei, und werden in der Woche von Montag, dem 3., bis Sonntag, dem 9. Oktober, verstärkt auf das Lesen aufmerksam machen.

Aktionswoche

Termine

Die Eröffnung der Aktionswoche findet am Montag, dem 3. Oktober, um 10 Uhr in der Volksschule Hermagor statt. Anschließend daran erfolgt dort auch der große Luftballonstart. Die ganze Woche laufen in der VS Hermagor und der Stadtbibliothek diverse Veranstaltungen, die den Stellenwert des Lesens und der Bibliotheken in der Gesellschaft steigern sollen.Unterstützt wird diese Kampagne dankenswerterweise wieder von der BKS Bank, der Buchhandlung Eder und der Raika Hermagor.Am Dienstag, dem 4. Oktober, ist in der Volksschule Hermagor Lesespaß angesagt: Lehrer lesen für die Schüler. Am Mittwoch, dem 5. Oktober, finden in der Stadtbibliothek Hermagor drei Leseeinheiten mit dem Kinder- und JugendbuchautorMartina Auer für die 1. und 2. Klassen der Volksschule Hermagor und zwei 2. Klassen der Musik-NMS Hermagor statt. Um 19.30 Uhr liest ebenfalls in der Stadtbibliothek der bekannte Buch- und Bühnenautor sowie Kolumnist Egyd Gstättner aus seinen letzten Werken.Am Donnerstag, dem 6. Oktober, findet in der Volksschule Hermagor die Lesenacht der beiden 4. Klassen statt.