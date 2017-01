Benefiz-Neujahrskonzert 2017

Mitwirkende

Am Freitag, dem 13. Jänner 2017 findet um 19.30 Uhr im Festsaal der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen eine Benefizveranstaltung im Rahmen eines Neujahrskonzertes statt. Der Reinerlös der Veranstaltung wird im Rahmen der Aktion „Licht ins Dunkel“ dem Soforthilfe-Fonds zu Gute kommen, mit welchen Bürgerinnen und Bürger aus der Region in schwierigen Lebenslagen finanziell unterstützt werden sollen.Neben der neuformierten Militärmusik Kärnten werden die Kleingesangsgruppe „4tissimo“ aus Kötschach-Mauthen sowie das Posaunenquartett der Musikschule Kötschach-Mauthen/Lesachtal „LaBaLaMa“ mit einem besonderen Programm diesen Abend musikalisch gestalten. Kapellmeister der Militärmusik Kärnten ist mit Oberstleutnant Dietmar Pranter ein gebürtiger Kötschach-Mauthner. Das Konzert wird durch den ORF-Radio Kärnten aufgezeichnet und am Montag, dem 23. Jänner 2017 um 20.04 Uhr in der Sendung „Musik im Land“ übertragen.

Karten

Der Reinerlös der Veranstaltung wird über die Aktion „Licht ins Dunkel“ an den Soforthilfe-Fonds übergeben, aus welchen Bürgerinnen und Bürger der Region in schwierigen Lebenslagen finanziell unterstützt werden sollen.Karten für die Veranstaltung gibt es im Vorverkauf in allen Raiffeisenbanken Kärntens, in den Ö-Ticket-Verkaufsstellen und im Tourismusbüro im Rathaus Kötschach-Mauthen.