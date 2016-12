Großer Perchtenlauf in Kötschach

Die Brauchtumsgruppe "Die Schwarzen Teufel" aus Kötschach-Mauthen laden ein zum großen Perchtenlauf am Montag, dem 26. Dezember, ab 19.30 Uhr, am Rathausplatz Kötschach. Im Anschluss findet ein Perchtenkränzchen mit Musikunterhaltung im Rathaussaal mit "Meilenstein" statt. Karten-Vorverkauf in der Aquarena Kötschach-Mauthen.