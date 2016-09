Nikita-Katrin-Koby

Russischer Staatsmeister Kontaktjonglage / 1. Platz am Internationalen Jonglierfestival KIŽI 2008, 2010 und 2011 / 1. Platz am Internationalen Varieté- und Humorfestival Moskva-tranzit-Gelendžik 2013 / Sieger der TV-TalenteshowMinuta slavy 2013 – Auftritte bei der Eröffnungsgala der Olympischen Spiele und der Paraolympischen Spiele in Soči / Zusammenarbeit mit Julie Finzi (Cirque du Soleil) /Zahlreiche Auftritte in Russland, der Ukraine, Abchasien, Tschetschenien, Kasachstan, Griechenland, Deutschland, Polen und Österreich

Workshop Kontaktjonglage

Als Intermezzo ein selbstkreiertes Puppenspiel – Bezieh-ungsgeflecht in Form eines verpuppten GeschlechterduellsMusikalisch-kabarettistischer Restpostenmit Nikita IzmaylovMindestteilnehmer: 5 Personen, Preis: EUR 25,-/Person