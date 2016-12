Traditioneller Lesachtaler Advent

AT

, 9654 Sankt Lorenzen im Lesachtal AT

St. Lorenzen im Lesachtal , 9654 Sankt Lorenzen im Lesachtal AT

Der “Lesachtaler Advent” hat schon Tradition. Darum findet am Samstag, dem 17. Dezember, ab 18 Uhr wieder die Herbergsuche statt. Heuer gestaltet der Kirchenchor St. Lorenzen diesen Abend in Form einer Herbergsuche durch die Ortschaft. Nach altem, ehrwürdigem Brauch bitten Maria und Josef um Einlass. Sie werden von Hirten und Weidevieh durch das Dorf bis hin zur Krippe begleitet. Weisenbläser, beleuchtete Häuser und stimmige Texte von Pfarrer Ernst Windbichler säumen den "Gang durch den Advent".



Der MGV Lesachtal singt den Advent an und ein Streichensemble der Ortsmusikschule Lesachtal umrahmen diese Feier. Es ist etwas Besonderes und ein berührendes Hinführen zum Heiligen Abend.



Mitwirkende: Quintett St. Lorenzen

Ausklang im Bichl bei Glühwein & Fochanze.