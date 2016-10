Vortrag "Tipps und Tricks für die häusliche Pflege"

AT

, Micheldorf 6 , 9624 Micheldorf AT

Gasthaus Zum Theo , Micheldorf 6 , 9624 Micheldorf AT

In diesem Vortrag von Sandra Bindhammer (DGKS, Gesundheits- und Pflegemanagerin, Mediatorin, Sozialarbeiterin) erfahren pflegende Angehörige hilfreiche Tipps und Tricks, die den Pflegealltag erleichtern. Gezeigt wird wie eine schonende Mobilisierung durchzuführen ist und eine fachgerechte Lagerung erfolgen kann. Weiters befasst sich der Vortrag mit Hilfestellungen beim An- und Auskleiden und bei der Körperpflege. Im Austausch mit der Referentin können auch Lösungen für individuelle Problemstellungen gefunden werden.



Termin: Donnerstag, 13. Oktober 2016 von 19 bis 21 Uhr im Gasthof Theo in Micheldorf