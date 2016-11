Über das Konzert

Am Donnerstag, dem 8. Dezember, findet um 19 Uhr die Chorveranstaltung "Weihnachten in Europa" im Kulturzentrum in St. Stefan im Gailtal statt.Weihnachten – ein Fest, das die europäischen Länder einigend umspannt, das aber in jeder Art und Weise seine verschiedenen Ausprägungen und Facetten haben kann, so auch in den Liedern. Wie die Europastaaten zur Weihnachtszeit zusammenklingen, was sie unterscheidet oder was sie gemeinsam geerbt haben, hört, spürt und erfährt man im Konzert „Weihnachten in Europa.

Mitwirkende

Termin & Karteninfos

Dieses Projekt hat der Kammerchor Klagenfurt Wörthersee auch schon mit großem Erfolg im EU-Parlament in Brüssel präsentiert. Mit dabei ist ein Ensemble des Kärntner Sinfonieorchesters, das mit instrumentalischen Klängen musikalische Charakteristika der EU-Staaten zu gestalten weiß, Günther Antesberger mit prosaischen Weihnachtseindrücken sowie der Kammerchor Klagenfurt Wörthersee unter der Leitung von Christian Liebhauser-Karl.Günther Antesberger ist es übrigens auch zu verdanken, dass die Weihnachtslieder neu aufgeschrieben sowie für gemischten Chor und Orchesterensemble gesetzt wurden. Ihm ist es auf besondere Art gelungen, dass bereits mit den ersten Takten jedes Liedes die besonderen Klangfarben jedes Landes zum Klingen gebracht werden. Eine weihnachtlich-musikalische Reise durch Europa!Donnerstag, 8. Dezember, Beginn um 19 Uhr im Kultur- und Gemeindezentrum St. Stefan im Gailtal.Karten sind erhältlich bei den Mitgliedern der TK Alpenland Matschiedl, im Tourismusbüro Hermagor oder unter der Karten-Hotline 0650/2627650.infos: www.kammerchor-woerthersee.at