13. Gailland Games - Spaß garantiert!

02.10.2016, 18:13 Uhr

Den Anfang machten die Kleinen mit den Kinder Games. Der Nachmittag stand ganz im Zeichen der Erwachsenen ,die gemäß dem Vorbild der Highlander, sich nicht nur spannende sondern auch lustige Wettkämpfe lieferten. Für besonderes Flair sorgten die Zweierteams in Kilts.Die zahlreichen Zuschauer unter denen sich auch der Bürgermeister Walter Hartlieb befand sorgten für ordentlich Stimmung und wurden dafür bestens unterhalten. Die Burschenschaft sorgte mit einem Spanferkel und gekühlten Getränken für das leibliche Wohl der Zuseher. Die Ohren verwöhnte dann am Abend die lokale Band The MOWS mit klassischen Rocksongs.