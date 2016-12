"Berge lesen" mit Lutz Kreutzer im Cafe Zuckereck in Mauthen

17.12.2016, 17:00 Uhr

Das Bergsteigerdorf Mauthen beteiligte sich an der Aktion "Berge lesen" der Alpenkonvention zum internationalen Tag der Berge, der am 11.12. begangen wurde.

MAUTHEN. Das Bergsteigerdorf Mauthen beteiligte sich an der Aktion "Berge lesen" der Alpenkonvention zum internationalen Tag der Berge, der am 11.12. begangen wurde. Der Autor Lutz Kreutzer las aus seinen Alpinkrimis "Der Grenzgänger" und "Bayrisch Kongo". „Es war eine stimmungsvolle Veranstaltung, mein Dank gilt dem Kulturverein Mauthen und dem ÖAV Obergailtal-Lesachtal für die Organisation der Lesung“, so der SPÖ-Vizebürgermeister von Kötschach-Mauthen, Josef Zoppoth.