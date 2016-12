"Buchpräsentation Jakob Wirnsperger: "Asoua Gfarflwerch “

16.12.2016, 20:30 Uhr

BAD BLEIBERG. Gewohnt locker und voller Charme präsentierte Jakob "Zwirne" Wirnsperger sein zweites Buch "Asoua Gfarflwerch“ im Gasthaus "bergwerk" in Bad Bleiberg.Vor ca. 150 Interessenten las er einige Textpassagen aus seinem zweiten Werk, das nicht nur eine Übersetzungshilfe für Bleiberger Mundart darstellt sondern viele Geschichten, Erlebnisse und Anekdoten aus dem Alltag seiner Gäste beeinhaltet, vor.Bürgermeister Christian Hecher dankte ihm in seiner Ansprache, dass er als leidenschaftlicher Bergmann und Bewahrer unserer Kultur die schonfast in Vergessenheit geratenen Brauchtümer und Dialekte zu Papier zu bringen konnte, so dass Sie der Nachwelt weiterhin erhalten bleiben. Interessenten können das Buch im Gasthaus "bergwerk" in Bleiberg-Kreuth, erwerben.