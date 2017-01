Buzgi-Buch ist begehrtes Weihnachtsgeschenk

05.01.2017, 04:00 Uhr

Michael Buchacher’s literarisches Erstlingswerk wurde kürzlich vorgestellt

DELLACH (jost). Volles Haus kürzlich bei Michael „Buzgi“ Buchacher’s Buchpräsentation mit dem Titel "Club der Bartträger" im Gasthof Grünwald in St.Daniel. Passend zur generellen Lebensphilosophie des langjährig erfolgreichen Elvis-Imitators und Kärntnerlied-Tuners sind auch die in Buchform gefassten Lese-Botschaften: Heitere bis besinnliche Kurzgeschichten, verfeinert mit Illustrationen von Reini Buchacher, vom Publikum mit tosendem Applaus gutiert.Jedenfalls eine gute Geschenks-Idee für Weihnachten. Das Buch ist in allen Buchhandlungen, im St.Danieler G’schäft, am Gemeindemat Dellach, via Internet bei Amazon sowie auf www.buzgi.at um ca 16 Euro erhältlicherhältich.Gelauscht haben u.a. Inge Daberer, Tessa Hierzberger, Levi Buchacher, Theresia Lentsch, Günther Schreibmajer