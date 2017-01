Glühende Kufen am Weissensee

22.01.2017, 21:22 Uhr

Zum 29. Mal kommen über 6000 begeisterte holländische Eisläufer mit ihren Familen und Betreuern zum Weissensee um an den verschiedensten Bewerben teilzunehmen. In den zwölf Tagen finden elf Amateur und Profibewerbe mit Renndistanzen von 50 bis 200 km statt. Es zahlt sich sicherlich aus, den einen oder anderen Bewerb live zu erleben. Die Profis erreichen mit ihren Schlittschuhen immerhin Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h.Selbst am Abend wird es um den See nicht still. In dem riesiegen Zelt mit Panoramafenstern sorgen täglich Livebands für Stimmung.Aber nicht nur tausende hollandische Gäste sondern auch viele Besucher aus der Region kommen zum Weissensee um das rege Treiben zu beobachten. Viele ziehen auch ihre eigenen Runden auf dem spiegelglatten Eis, welches laut Auskunft des Eismeisters Norbert Jank zur Zeit 40 cm misst.