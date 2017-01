Lions feierten mit Gebirgsschützen-Musik

07.01.2017, 12:53 Uhr

Hermagor erlebte ein sensationelles Neujahrs-Benefizkonzert in k.u.k.Uniformen.

HERMAGOR (jost). Der Auftakt zum Jubiläum „40 Jahre Lionsclub Hermagor“ ist optimal gelungen und war ein musikalischer Hochgenuss. Präsident Erhard Eder, langjähriger Obmann der weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten und beliebten Kärntner Gebirgsschützen-Kapelle, organisierte in Zusammenarbeit mit seinem Clubkollegen und Ensemble-Mitglied Gerald Waldner, Musikschuldirektor in Hermagor, dieses einzigartige Neujahrskonzert am Dreikönigs-Abend in Hermagor.

Beschwingtes Neujahr

Überzeugende Solisten

Dem Anlass entsprechend begleitete die 50-köpfige Blasmusik-Formation das begeisterte Hermagorer Konzertpublikum mit Melodien von Strauß, Ziehrer, Lehar, Stolz, Webber, Kalman usw. beschwingt in’s Jahr 2017.Dabei spannte sich der musikalische Themenbogen unter Kapellmeister Christoph Vierbauch vom Kärntner Gebirgsschützenmarsch als Auftakt über zahlreiche bekannte Werke der genannten Komponisten bis hin zum unvermeidlichen Radetzky-Marsch, als Pflichtabschluss jedes österreichischen Neujahrskonzertes.Zusätzlich musikalisch garniert wurde das von Juliane Roth-Rothenhorst gekonnt moderierte Konzert mit Solo-Präsentationen von Michael Mayer (Trompete), Melanie Aschbacher und Eva Maria Hanke (Klarinetten). In die Welt der Musicals entführten in großartig überzeugender Manier die Gesangs-Solisten Julia Jannach und Christoph Glantschnig.Gesehen u.a. Ferdinand Hueter, Alfred Tiefnig, Heinz Pansi, Klaus Brandner, Walter Gitschthaler, Sigismund Seidl, Rudolf Robin, Siegfried Ronacher, Hannes Lenzhofer, Vinzenz Rauscher, Harald Zollner, Irmi Hartlieb, Leopold Astner, Christian Potocnik, Adolf Winkler, Hubi Mayer, Paul Schnabl, Peter Allmaier.