Babypakete für Eltern und ihren Nachwuchs

03.12.2016, 09:30 Uhr

Stadtgemeinde Hermagor unterstützt auch dieses Jahr wieder junge Familien.

HERMAGOR. Im zweiten Halbjahr 2016 erblickten in der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See 27 Kinder (16 Buben und 11 Mädchen) das Licht der Welt.Das Stadtoberhaupt, Bürgermeister Siegfried Ronacher, ließ es sich auch diesmal nicht nehmen, die neuen Gemeindebürger persönlich zu begrüßen. Am Dienstag, 22. November 2016, lud er die stolzen Eltern zur Übergabe der Babygutscheine ein. Diese Gutscheine sind als kleine Starthilfe gedacht und in allen einschlägigen Geschäften in der Einkaufsstadt Hermagor gültig.

Unterstützung zugesagt



Ekiz ist wichtiger Anspechpartner

In seiner Ansprache gratulierte Bürgermeister Ronacher den Eltern zur Geburt der jüngsten Gemeindemitbewohner und freute sich besonders, dass auch einige Väter der Einladung gefolgt sind. Er unterstreicht, dass die öffentliche Hand die Eltern auch weiterhin gerne bei der Erziehung und Ausbildung (Krabbelgruppen, Kindergärten, Schulen, Kinderspielplätze, Freizeitgestaltung usw.) unterstützen wird. Immerhin sind Kinder unsere Zukunft und das größte Glück der jungen Eltern.Maria Scharler vom Eltern-Kind-Zentrum Hermagor teilt mit, dass das Ziel des Vereines darin besteht, Raum zu geben für Gleichgesinnte, zum Austausch, zur Vernetzung und Stärkung der elterlichen Kompetenz, denn „Kinder sind Reisende, die nach dem Weg fragen. Wir wollen ihnen gute Begleiter sein.“Wo möglich, möchte das EKIZ auch mit Rat und Hilfe zur Seite stehen und mit seinem Angebot vor allem präventiv und gesundheitsfördernd wirken. Dies alles regional, vor Ort und ohne lange Anfahrtswege. Alle Menschen, die Familien unterstützen wollen, sind herzlich willkommen.