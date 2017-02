Bachmann Junior Preis 2017: Jetzt mitmachen und bewerben!

03.02.2017, 08:35 Uhr

Der 4. Bachmann Junior Preis in Hermagor steht im Jahr 2017 unter dem Motto „Aufgepeppt“.



Talentbewerb für Jugend



Zur Sache: So kannst du mitmachen

HERMAGOR (iz). Der Preis wird von der Stadtgemeinde Hermagor, der Kärntner Sparkasse und dem Team Lebenswerke Hermagor (ÖZIV), an Kurzgeschichten Autoren bis zum 19. Lebensjahr vergeben.Der Bachmann Junior Literatur Preis/Hermagor ist ein Talentewettbewerb für junge Menschen. Wir schränken die Teilnehmer in ihrer künstlerischen Freiheit nur auf das Thema bezogen ein und erwarten uns stilvolle, raffinierte und spannende Texte, die von einer fünfköpfigen Leserjury anonym bewertet werden. Die 12 besten Kurzgeschichten werden am 13. Oktover 2017 im Stadtsaal von Hermagor, im Rahmen der Preisverleihung, von den Autoren persönlich der Öffentlichkeit präsentiert. Für den besten Leser oder die Leserin wird zusätzlich der Lesepreis vergeben. Mit der Einreichung der Geschichte erklärt jeder Verfasser sein Einverständnis zur Veröffentlichung in der 4. Bachmann Preis Anthologie sowie den Text bei der Preisverleihung vorzutragen. Zudem erklärt er, dass der Beitrag bislang unveröffentlicht und von ihm selbst verfasst wurde.Einsendeschluss ist der 31. Mai 2017. Die Teilnehmer werden gebeten, ihre Texte bitte ausschließlich per E-Mail an bachmannjunp.hmg@gmx.at einzureichen.Inhaltliche Vorgabe: Erwartet wird eine Erzählung, die das Thema „Aufgepeppt“ beinhaltet, mindestens 3 A4 bis höchstens 5 A4 Seiten lang ist und in Times New Roman, Schriftgröße 12, Zeilenabstand 1,15, in Word-Format verfasst wurde.



Die Preise

Name, Adresse und Alter, da die Bewertung anonym erfolgt, bitte nicht auf dem Text, sondern nur auf einem Beiblatt einreichen. Andernfalls kann der Text nicht bewertet werden.Teilnahmeberechtigt: Alle Autoren bis zum 19. Lebensjahr, die bereit sind, ihre in deutscher Sprache geschriebene Geschichte vor einem Publikum vorzutragen.1. Platz 500 Euro2. Platz 300 Euro3. Platz 200 EuroDer Lesepreis ist ebenfalls mit 200 Euro dotiert