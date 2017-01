Bahn frei für die Kufenflitzer

11.01.2017, 20:00 Uhr

Der Pressegger See ist seit Kurzem zum Eislaufen freigegeben.



Lago Pramollo freigegeben

PRESSEGGER SEE. Aufgrund der guten Witterungsverhältnisse konnten die Eismeister Georg Uchatsch und Stefan Warmuth den Pressegger See am 2. Jänner zum Eislaufen freigeben. Der Pressegger See präsentiert sich von seiner besten Seite. Nahezu durchgehendes Spiegeleis lädt alle Eislauffreunde ein.Der Einstieg erfolgt über das Strandbad Hermagor, wo genügend Parkplätze vorhanden sind. Die Umkleideräume bzw. die Sanitäranlagen befinden sich direkt beim See im Strandbad Hermagor. Um das Eisvergnügen für jedermann zu ermöglichen, gibt es am See auch einen Schlittschuhverleih. Dieser ist täglich zwischen 10 und 15 Uhr geöffnet.Der Lago Pramollo auf der Sonnenalpe Nassfeld ist ebenfalls zum Eislaufen freigegeben. Die höchstgelegene Natureisfläche in den Karnischen Alpen weist Spiegeleis auf und ist ein attraktives Zusatzangebot zu den bestens präparierten Pisten am Nassfeld. Schlittschuhverleih gibt’s bei der Pizzeria-Pub Kabrio, direkt an der österreichisch-italienischen Grenze.

Die Loipen sind präpariert

Auch die Freunde des Nordischen Sports dürfen sich freuen. Ab sofort stehen den Langläufern die neue Loipe in Rattendorf (ca. 2 km) die Loipe bei der Talstation des Millennium-Express (inkl. Laser-Biathlon) (ca. 1 km) und die Loipe in Weidenburg (ca. 1 km) zur Verfügung. Loipe Rattendorf: Einstieg und Parkplatz: In Richtung Tröpolach kurz nach Ortsende erfolgt der Einstieg. Loipe Tröpolach (Talstation Millennium Express): Einstieg und Parkplatz: Die Loipe befindet sich auf der westlichen Seite der Talstation Millennium Express. Parkplätze sind am öffentlichen Parkplatz der Bergbahnen verfügbar.Loipe Weidenburg: Einstieg und Parkplatz: In Weidenburg ca. 200 Meter westlich vom "Bauernladen Lenz". Parkmöglichkeiten: An der Bahnhaltestelle in St. Daniel – ab der Hängebrücke ist der Weg zur Loipe beschildert, ca. 200 Meter.