Bergrettung Kötschach: Klaus Hohenwarter als Ortstellenleiter im Amt wieder bestätigt

19.01.2017, 18:30 Uhr

Die Mitglieder der Bergrettung Kötschach-Mauthen trafen sich zur Jahreshauptversammlung.

KÖTSCHACH-MAUTHEN. In Anwesenheit von Otmar Striednig, Landesleiter der Bergrettung Kärnten, fand am 14. Jänner die Jahreshauptversammlung der Bergrettung im Rathaus Kötschach statt. Ortsstellenleiter Klaus Hohenwarter wurde mit seinem Team einstimmig wiedergewählt. Die Bergrettung Kötschach-Mauthen umfasst als Einsatzgebiete ebenfalls Dellach im Gailtal und Kirchbach, darüber hinaus assistiert sie in anderen Ortsstellen. Neben Suchaktionen und der Bergung verletzter oder erschöpfter Alpinisten fallen auch Forstunfälle in die Zuständigkeit der Bergrettung. SPÖ-LAbg. Vizebürgermeister Josef Zoppoth drückt seinen höchsten Respekt und Wertschätzung für die Arbeit der Bergretter aus: „Sie setzen ihr Leben und ihre Zeit ein, um zu helfen, großteils unbemerkt von der Öffentlichkeit. Ein Engagement, das auch diejenigen unterstützen sollten, die in den Bergen unterwegs sind und sich auf die gute Zusammenarbeit von Bergrettung, Gemeinden, Polizei, Feuerwehr und Rotem Kreuz verlassen.“