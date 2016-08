Dellach schlägt sich beim Kronehit-Gemeindeduell mit Bravour

01.09.2016, 08:28 Uhr

Geschafft: Dellach im Gailtal meistert die Tagesaufgabe beim Kronehit Gemeindeduell 2016.

Schlacht der Geschlechter

DELLACH IM GAILTAL. Österreichs Privatradiosender Kronehit ist eine ganze Woche lang quer durch Österreich unterwegs, um die coolste Gemeinde des Landes zu finden.Gestern war Dellach im Gailtal in Kärnten an der Reihe. Ihre Tagesaufgabe: die Schlacht der Geschlechter in der Felix Jaehn Edition. Die ganze Gemeinde hat eifrig zusammengearbeitet und am Ende die Tagesaufgabe mit Bravour gemeistert.Es ist das ewige Duell zwischen Mann und Frau: die Schlacht der Geschlechter. Jeden Morgen in Guten Morgen Österreich auf Kronehit. Wer aber geglaubt hat, dass man dieses Duell „nur“ über das Telefon austragen kann, der hat die Dellacher noch nie in Action gesehen. Sie haben nämlich ihre Tagesaufgabe mit vollstem Einsatz gemeistert und dabei die Schlacht der Geschlechter auf eine ganz neue Ebene gehoben.Gemäß den Filmen "Step up" und "Honey" sollte Dellach im Gailtal nämlich Männer und Frauen in Tanzbattles gegeneinander antreten lassen – klarerweise zur Musik des DJ’s, der als großes Geschenk der meisten Musik in der coolsten Gemeinde Österreichs 2016 auftreten wird: Felix Jaehn.„Also die Dellacher haben es wirklich drauf. In Sachen Tanzen und Choreographie haben sie hier einiges auf die Beine gestellt. Welches Geschlecht am Ende gewonnen hat, kann man nicht wirklich sagen, aber zu den Hits Bonfire, Cheerleader oder Book of Love von Felix Jaehn schaut einfach jeder Tanzstil gut aus“, so Guten Morgen Österreich Moderatorin Anita Ableidinger, die selbst in Dellach im Gailtal vor Ort war.

Zur Sache

Die coolste Gemeinde Österreichs wird ab Freitag das ganze Wochenende mittels eines Online-Votings auf kronehit.at ermittelt und gewinnt ein KRONEHIT Mega-Konzert mit Superstar DJ Felix Jaehn.