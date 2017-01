Die Heiligen drei Könige zu Besuch im Rathaus

12.01.2017, 07:00 Uhr

Glückwünsche überbrachtDie Sternsinger waren dieser Tage auch in Hermagor unterwegs und machten einen Besuch im Rathaus. Die Kinder wünschten Bürgermeister Siegfried Ronacher als Stellvertreter für die Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See Frieden, Glück und Segen für das Jahr 2017 auf allen Wegen. In diesem Jahr wurden die Sternsinger von Sigrid Kronhofer begleitet."Als Bürgermeister wünsche ich allen Bürgern einen guten Rutsch in das neue Jahr 2017, Seelenfrieden, Heiterkeit und vor allem Gesundheit", so Ronacher.