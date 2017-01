Ein Tal bleibt auf Schiene

18.01.2017, 00:00 Uhr

Nach erfolgter Einstellung des Zugverkehrs im oberen Gailtal bietet der Verein Gailtalbahn interessante Alternativen.

GAILTAL (jost). Kürzlich stellte sich der Ende Oktober gegründete „Verein Gailtalbahn“ im Rahmen eines Informationsabends im Marktgemeindeamt Kötschach-Mauthen der Öffentlichkeit erstmals offiziell vor. Der Verein unter Obmann Andreas Mühlsteiger wurde gegründet, um die Gailtalbahn von Hermagor bis Kötschach-Mauthen zu erhalten und um durch sinnvolle Nachnutzungen einen Mehrwert für die Region zu schaffen.

Zielsetzungen

Voraussetzungen

Instandhaltung

Positive Beispiele

Mitgliedschaft

Vereinsziele sind die Reaktivierung der Gailtalbahn zur Durchführung von Sonderfahrten, die Anschaffung, Restaurierung, Instandhaltung und Inbetriebnahme von Eisenbahn-Fahrzeugen sowie schlussendlich auch die Bereitstellung von entsprechend geschultem Personal. Als Zeitfenster für die angedachten Tourismus-Aktivitäten plant man jährlich vom ersten Mai bis Ende Oktober.Obmann Mühlsteiger: „Mittels Veranstaltungen zu den Themen Eisenbahn, Öffentlicher Verkehr und Mobilität wollen wir die Bevölkerung über die Wichtigkeit und die Möglichkeiten von lebenden Regionalbahnen informieren, Schwerpunkt bilden jedoch touristisch angepasste Aktivitäten für unsere Region.“Für den Anfang will der Verein Loks und Wagen von anderen bestehenden Vereinen einschliesslich Personal im Sinne eines Eisenbahn-Verkehrsunternehmens bedarfsbezogen anmieten, um möglichst bald Sonderfahrten anbieten zu können.Die gesamte Infrastruktur zwischen Hermagor und Kötschach-Mauthen wurde von den ÖBB nach der Einstellung des offiziellen Zugsverkehrs dem Land Kärnten mit allen Rechten und Pflichten übertragen.Laut Obmann Mühlsteiger wird jetzt daher vorrangig beim Land Kärnten als neuen Eigentümer der bestehenden Infrastruktur der Antrag auf Genehmigung einer „Anschlussbahn“ zu stellen sein, damit das eigentliche Genehmigungsverfahren für den Verein in’s Laufen kommt. „Das muss längstens innerhalb eines Jahres nach Einstellung erfolgen, sonst erlöschen die aktuell geltenden Sicherheits-Bestimmungen und die sonstigen verbrieften Parameter. Parallel dazu wird demnächst im Rahmen eines EU-Leaderprojektes eine Machbarkeitsstudie beauftragt. Die Bürgermeister des Gailtales haben ihre Unterstützungserklärungen schon mehrheitlich unterschrieben, um so auch die erforderliche politische Lobby zustande zu bringen“, ergänzt Mühlsteiger.Knackpunkt der bevorstehenden Verhandlungen mit dem Land Kärnten werden voraussichtlich die Kosten der laufenden Instandhaltung der Infrastruktur sein, die der „Verein Gailtalbahn“ lt. Vereinsvorstand keinesfalls aus eigenen Mitteln aufbringen könnte. Mühlsteiger: „Das muß gelingen, sonst würde es ohne entsprechende Sponsoren schwierig.“Motiviert wird der Verein Gailtalbahn durch die Tatsache, dass es im gesamten Alpenraum zahlreiche bestens funktionierende reanimierte Regionalbahnen gibt, wie sich an den Beispielen Vinschgerbahn, Taurachbahn, Wachaubahn, Reblaus-Express, Berninabahn, Glacier-Express u.v.a. eindrucksvoll nachvollziehen lässt.Als motivierte Schützenhilfe sind extra zur Info-Veranstaltung nach Kötschach-Mauthen einige namhafte Mitglieder der BAG (Bürger-Arbeitsgemeinschaft inneralpine Bahnlinien) angereist, die mit ihrer langjährigen Erfahrung dem jungen Verein Gailtalbahn gerne ihre Unterstützung zu allen auftretenden Fragen anbieten.Siegfried Eder aus Tirol: „Wichtig ist, dass es ausreichend begeisterte Mitglieder gibt, die engagiert hinter der Sache stehen, und sich nicht durch formale Hürden irritieren lassen...“Und Max Unterberger aus dem Ennstal ergänzt: „Die Taurachbahn im Salzburger Lungau ist etwa 12 Kilometer lang und hat an die 800 Mitglieder, die sich alljährlich gerne einbringen.“Aktuell hat der Verein Gailtalbahn etwa 100 Mitglieder. Weitere Mitglieder sind herzlich willkommen. Mit 28 Euro Jahresbeitrag ist man dabei. Die Pensionisten-Mitgliedschaft wird mit 20 Euro angeboten, und Schüler, Studenten oder Präsenzdiener zahlen 14 Euro jährlich.Nähere Informationen findet man auch auf www.gailtalbahn.atDie nächste Informationsveranstaltung über den Verein Gailtalbahn findet amSamstag 4.Februar um 18 Uhr im Gasthof Post/Jantschgi statt.