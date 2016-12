Erster Gailtaler Landesfeuerwehrkommandant

17.12.2016, 22:33 Uhr

Rudolf Robin wurde zum neuen Kärntner Landes-Feuerwehrkommandanten gekürt.

HERMAGOR (jost). Rudolf Robin, seit 13 Jahren Bezirksfeuerwehrkommandant von Hermagor, wurde am 17.Dezember in der Kärntner Feuerwehrzentrale in Klagenfurt zum neuen Landesfeuerwehrkommandanten gewählt. Für den 49-jährigen Bautechniker wurden 124 von 133 abgegebene Stimmen gezählt, damit betrug die Zustimmung 93,2 %.In seiner neuen Funktion übernimmt er nun die Verantwortung über ca. 24.000 Feuerwehrleute in 399 Freiwilligen Feuerwehren, 23 Betriebsfeuerwehren und einer Berufsfeuerwehr.Die vorgezogene Wahl wurde nach dem überraschenden Rücktritt des bisherigen Landesfeuerwehrkommandanten Josef Meschik erforderlich, der diese Funktion zuvor seit 2002, also 14 Jahre lang, ausgeübt hatte.

Aktuelle Aufgaben

Zur Person

Gratulanten

In seiner Antritts-Rede vor vollem Haus bedankte sich der neugewählte Landesfeuerwehrkommandant in Anwesenheit von Landeshauptmann Peter Kaiser und Gemeindebundpräsident Peter Stauber für das große Vertrauen seiner Kameraden, aber auch für die vielen langjährigen Leistungen seines Vorgängers Josef Meschik, der ihm, Robin, in der Entwicklung des Kärntner Feuerwehrwesens stets ein Vorbild war, und von dem er nun mit Dank und Demut ein bestens bestelltes Haus übernehmen darf.Neben den laufenden Tagesaufgaben ist die Evaluierungsarbeit der Feuerwehren voranzutreiben, um weitere sinnvolle und effiziente Synergien zu schaffen, wie sie im Zuge von Katastropheneinsätzen, zuletzt Afritz, schon erfolgreich umgesetzt wurden.Weiters laufen verschiedene Infrastrukturprojekte, die nicht auf die lange Bank geschoben werden dürfen.Ohne Unterbrechnung engagiert weiterentwickelt und gepflegt muss, lt. Robin, auch die Jugendarbeit werden. „Wenn die jungen Leute in die Berufsausbildung einsteigen, ist es bereits zu spät für die Feuerwehr. Man muss sie bereits im Kindesalter entsprechend angepasst abholen, nur so ist eine ausgewogene Zusammensetzung unserer Wehren garantiert“, warnt der neue Landesfeuerwehrkommandant, und freut sich auch darüber, dass der Mädchenanteil in der Jugendarbeit bereits an die 30 Prozent beträgt.Eine weitere Priorität ist aktuell die Feuerwehrolympiade, die Anfang Juli in Villach stattfinden wird. Gesamt werden bei dieser einwöchigen Großveranstaltung etwa 4.000 Sportler und Funktionäre erwartet, um sich im sportlichen Wettstreit zu messen und an diversen Feuerwehr-Tagungen und Kongressen teilzunehmen.Rudolf Robin ist seit über 30 Jahren aktiver Feuerwehrmann und stammt aus Köstendorf in der Nähe des Presseggersees. Geboren 1967 besuchte er die Pflichtschulen in St.Stefan und Hermagor, sowie anschliessend die Hochbau-HTL in Villach. Beruflich ist er seit 15 Jahren als Bautechniker und Amtssachverständiger in der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen tätig.Der neue LFK trat im Jahre 1984 der Ortsfeuerwehr Köstendorf bei, war dort von 1991 bis 1996 Kommandant-Stellvertreter und von 1996 bis 2004 deren Kommandant. Mit der Wettbewerbsgruppe der heimatlichen Ortsfeuerwehr konnte er insgesamt neunmal in Folge den Kärntner Landesmeistertitel erkämpfen.Von 1997 bis 2004 war er Gemeindefeuerwehrkommandant der Gemeinde St. Stefan im Gailtal und wurde 2003 zum Bezirks-Feuerwehrkommandanten von Hermagor gewählt. Diese Funktion bekleidete er 13 Jahre lang, bis er im November 2015 schlussendlich zum LFK-Stellvertreter gewählt wurde.Die Gratulanteschar aus ganz Kärnten wurde angeführt von Landeshauptmann Peter Kaiser und Gemeindebundpräsident Peter Stauber, die in ihren Grußworten dem Kärntner Feurerwehrwesen auch weiterhin bestmögliche Unterstützung zusagten und dem neuen Landesfeuerwehrkommandanten die besten Wünsche für seine verantwortungsvolle Aufgabe aussprachen.Große Freude insbesondere auch bei den Gailtaler Florianis, die in einer starken Aborndung nach Klagenfurt gekommen waren, um ihrem Kollegen Rudolf Robin zu gratulieren und ihm bestmögliche Zusammenarbeit auszusprechen.Angeführt von Feuerwehr-Urgestein und erfahrenen Strategen Herbert Pitzler und Klaus Tschabuschnig, ebenfalls Gailtaler und Chef der Kärntner Landesfeuerwehrschule, waren Robin’s bisheriger Stellvertreter Georg Zankl sowie die Abschnittskommandanten Günther Zebedin und Herbert Zimmermann sowie zahlreiche Gemeinde- und Ortskommandanten die ersten, die „ihren“ neuen Landesfeuerwehrkommandanten nach geschlagener Wahl hochleben ließen...