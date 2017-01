Familienferiendorf Pressegger See wird neu belebt

21.01.2017, 11:01 Uhr

Schluga Camping und Alpe Adria Hotel erwerben das Familienferiendorf Pressegger See.

Von Iris Zirknitzer

Keine kalten Betten

PRESSEGGER SEE. Nachdem das, von der Firma Umweltengel geplante Projekt "Öko-Dorf" am Pressegger See gescheitert ist, (die WOCHE berichtete), kommt nun Bewegung in die Sache.Zwei Gailtaler Unternehmer, Norbert Schluga jun. (Schluga Camping) und Klaus Rainer vom Alpen Adria Hotel am Pressegger See schließen sich zu einer Firmenkooperation zusammen und wollen auf dem Areal des, zum Großteil abgebrannten Familienferiendorfes, ein neues touristisches Angebot schaffen. Geplant ist laut Schluga jun. das abgebrannte Hauptgebäude wieder zu errichten. "Uns schwebt ein Appartementprojekt zur gewerblichen, touristischen Vermietung vor – ohne kalte Betten – mit Rezeption, Sauna und eventuell noch einer Tiefgarage. Es soll auf jeden Fall qualitativ über den Appartements De Luxe Schluga liegen", sagt der innovative Unternehmer."Das Feriendorf liegt ideal in der Nachbarschaft, sowohl von Hotel Alpe Adria sowie von unseren Betrieben, den Appartements De Luxe Schluga. Wir können unsere derzeitigen Konzepte von Hotel und Appartements direkt auf das Familiendorf umlegen", begründet Schluga die unternehmerischen Vorteile für beide Seiten. "Wir möchten die Appartements in der Größenordnung wie sie bisher das Familienferiendorf hatte, errichten", bestätigt Klaus Rainer.

Eigene Firma gegründet

Schluga und Rainer haben für dieses Vorhaben die Lake & Mountain Resort Pressegger See GmbH gegründet, an der beide Partner zu jeweils 50 Prozent beteiligt sind. Schluga und Rainer sind somit beide einzelvertretungsbefugte gleichwertige Geschäftsführer der Firma. Der bisherige Betreiber, Klaus Richter wurde laut Schluga ausbezahlt und ist damit aus dem Geschäft und somit aus dem Projekt gänzlich draußen.Details zum Appartementprojekt wollte man in der aktuellen Situation noch nicht konkret nennen.Noch befindet man sich in der Anfangsphase. "Die Projektierungen laufen erst. Der Plan ist, dass wir ungefähr in einer Höhe von rund 3,1 Mio Euro eine neue Investition tätigen werden. Nähere Aussagen dazu sind erst mit Ende Februar möglich, nachdem wir mit den Behörden gesprochen haben", sagt Schluga.