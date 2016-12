Feuerwehrhaus Dellach: Zubau abgeschlossen

03.12.2016, 08:30 Uhr

18.000 Euro kostete der Zubau beim Feurwehrhaus in Dellach bei Hermagor.

Bevölkerung spendet

DELLACH. Nach einer rund fünfmonatigen Bauzeit - Baubeginn war der 16. Juni 2016-, konnte der langersehnte Wunsch der Freiwilligen Feuerwehr Dellach, einen Zubau am Feuerwehrhaus Dellach zu errichten, abgeschlossen werden. In diesem neuen Zubau befinden sich WC-Anlagen, ein Waschraum sowie ein Lagerraum. Neben dem Zubau wurde auch eine neue Wasserleitung zum Feuerwehrhaus verlegt.1.045 ehrenamtliche Stunden wurden von den Kameraden aufgewendet, um den Bau so kostengünstig und rasch wie möglich durchzuführen. Die Baukosten betrugen 18.000 Euro. Die Kameraden bedanken sich auf diesem Wege auch bei der Bevölkerung von Dellach, Latschach und Nampolach für die Spenden zu diesem Vorhaben.Ebenso ein herzliches Dankeschön an die gute Zusammenarbeit mit den ausführenden Firmen und der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See, unter Bürgermeister Siegfried Ronacher, für den Beschluss, dieses Bauvorhaben verwirklichen zu können.