FF Maria Luggau: Ein Jahr mit vielen Ereignissen

21.01.2017, 08:30 Uhr

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Maria Luggau blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

Einsätze, Übungen, Kursbesuche

MARIA LUGGAU. Die Florianijünger aus Maria Luggau zogen bei ihrer Jahreshauptversammlung im Gasthof Luggau eine positive und erfolgreiche Bilanz über das vergangene Jahr.Im vergangenen Jahr bewältigte die FF Maria Luggau vier Brandeinsätze und vier Technische Einsätze. Um für diese Ernstfälle bestens gerüstet zu sein, führten die Kameraden insgesamt 21 Übungen durch. Besonders interessant war die große Nachteinsatzübung im Oktober. Übungsannahme war ein Fahrzeugabsturz im steilen Gelände mit vier verletzten Personen. An der bestens organisierten Übung nahmen das Österreichische Rote Kreuz, die Polizei, die Bergrettung Lesachtal und die Feuerwehren der Gemeinden Untertilliach und Lesachtal teil.

Gut ausgebildeter Mannschaftsstand

Veranstaltungen und Aktivitäten

Die fleißigen Kameraden der Feuerwehr Maria Luggau besuchten auch die unterschiedlichsten Lehrgänge auf Bezirks- und Landesebene. Kommandant Johannes Winkler und sein Stellvertreter Martin Lexer absolvierten erfolgreich den Zugskommandanten- und Einsatzleiterlehrgang, Wolfgang Unterguggenberger, Florian Strieder und Elias Ortner die Grundausbildung im Bezirk, Thomas Guggenberger und Markus Strieder den Atemschutzlehrgang an der Landesfeuerwehrschule in Klagenfurt.Die Feuerwehr Maria Luggau hat 61 aktive Mitglieder, sechs Altmitglieder und drei sonstige nicht aktive Mitglieder. Darunter kann man auf 29 Funker, 16 Maschinisten und elf Atemschutzgeräteträger zurückgreifen. Erfreulich ist auch, dass es im gesamten Mannschaftsstand 30 Kameraden gibt, welche die Lenkerberechtigung für Feuerwehrfahrzeuge bis 5,5 Tonnen besitzen.Im vergangenen Jahr veranstalteten die Kameraden der Feuerwehr Maria Luggau den traditionellen Osterball im Gasthof „Paternwirt“ und führten wiederum die sehr erfolgreiche Maibaumaktion beim Feuerwehrhaus durch. Weiters gab es einen gemütlichen Abend, bei dem die vielen Helferinnen und Helfer als Dank für ihre Mithilfe zu einem gemeinsamen Essen eingeladen wurden. Gerne nehmen die Kameraden der Feuerwehr Maria Luggau bei den Traditionsfesten teil. So war man zu Besuch in Untertilliach, St. Lorenzen und Liesing.Neuaufnahmen, Beförderungen und EhrungenIm Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden Marco Winkler, Stefan Winkler und Christian Fritzer neu in die Feuerwehr aufgenommen. Vom Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann wurden Christoph Salcher, Alexander Schneeberger, Florian Strieder und Markus Guggenberger befördert. Zum Hauptfeuerwehrmann wurden Simon Strieder, Christian Unterguggenberger, Hermann Schrall jun. und Klemens Salcher ernannt.Franz Ortner erhielt das Maschinistenleistungsabzeichen in Silber. Das Maschinistenleistungsabzeichen in Gold erhielten Johann Salcher, Anton Oberguggenberger und Josef Villgratter.Diesen Kameraden gilt der Dank für Ihre unzähligen Tätigkeiten, ständigem Interesse und anhaltender Treue zur Feuerwehr Maria Luggau.Kommandant Johannes Winkler konnte neben den zahlreich anwesenden Kameraden auch Bürgermeister Johann Windbichler, Abschnittsfeuerwehrkommandant-Stv. Gerd Guggenberger, Gemeindefeuerwehrkommandant Martin Guggenberger, den Kommandanten der benachbarten Feuerwehr Untertilliach (Osttirol), Josef Obererlacher, den Ortsstellenleiter-Stv. der Bergrettung Lesachtal, Josef Lugger, die Altkameraden und die Feuerwehrpatinnen begrüßen.