Forscherecke für die NMS Bleiberg

11.01.2017, 17:00 Uhr

Forschergeist anregenDie hochmoderne Leica Stereolupe mit integrierter SD Karte und WIFI Modul soll den Forschergeist anregen. Gleich bei der Eröffnung „stürzten“ sie sich über das Mikroskop und untersuchten Krebsaugen und Menschenhaare. Durch die moderne Ausführung ist es möglich Filme und Fotos der untersuchten Tiere, Pflanzen und Mineralien anzufertigen und dies in der Schulklasse auszuwerten. Dadurch können die Kinder die Erlebnisse in Naturpark Raum auch mit in die Klasse nehmen und vertiefen.