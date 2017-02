Gailtaler seit Forstunfall querschnittgelähmt: Die WOCHE hilft helfen

16.02.2017, 08:03 Uhr

Gerhard Rindler hatte einen schweren Forstunfall. Die WOCHE startet Spendenaktion.

Von Iris Zirknitzer



Schock für die Familie

NEUHAUS. Letztes Jahr hat unsere Charity-Spendenaktion für den Gailtaler Helmut Jost viele Menschen bewegt und stieß auf großes Echo. Nun will die WOCHE ein weiteres Mal Menschen helfen, die einen schweren Schicksalsschlag erlitten haben. Es ist diesmal die Familie Rindler aus Neuhaus in der Gemeinde Arnoldstein.Den 28. November 2016 wird Gerhard Rindler so schnell wohl nicht mehr vergessen. Der 55-Jährige war gerade in der Nähe seines Wohnhauses in Arnoldstein im eigenen Forst mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt. Um halb zehn Uhr am Vormittag geschah das Unglück. Gerhard war gerade dabei, mit der Motorsäge einen Baum zu fällen. Plötzlich drehte sich dieser, fiel auf den Neuhauser und begrub ihn unter sich. „Gerhard war bei vollem Bewusstsein, realisierte sofort, was passiert war. Er wollte noch mit seinem Rücken den Baum hochheben, vergebens. Gerhard spürte seine Füße nicht mehr und ahnte, dass der Unfall tragische Folgen haben sollte“, erzählt seine Frau Christine.Die Rettungskette lief sofort an. Feuerwehr und Rettung waren sofort zur Stelle. Mit dem Hubschrauber wurde Gerhard ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht. Gattin Christine hatte gerade Dienst, als sie von dem Unfall erfuhr. „Unser Sohn Benjamin rief mich an und teilte mir die schreckliche Nachricht mit“, so Christine. Im Krankenhaus angekommen war meine erste Frage: „Lebt mein Mann noch?“, erinnert sich die 48-Jährige. Zu dem Zeitpunkt hatten die Ärzte Gerhard bereits in den künstlichen Tiefschlaf versetzt. Die Diagnose: der 55-Jährige ist vom Hals weg querschnittgelähmt.

Ein Kämpfer

Pläne schmieden

Zur Sache:

Als Christine am 2. Tag ihren Mann besuchte, bei ihm saß und seine Hände hielt, passierte das Unglaubliche: „Gerhard hat meine Hand gedrückt, da wusste ich, dass er seine Hände noch bewegen kann.“ Nach zwei Wochen im Tiefschlaf wurde Gerhard wieder „ins Leben zurückgeholt“ und blieb bis 17. Jänner noch im Krankenhaus Klagenfurt. Seit 18. Jänner ist Gerhard, der bei Infineon gearbeitet hat, auf Reha im Tobelbad. Dort macht der Untergailtaler bereits gute Fortschritte.Und Gerhard ist ein Kämpfer. „Mein Mann schmiedet schon Pläne“, berichtet Christine. Er möchte auch weiterhin seinen Obstgarten mit rund 250 Bäumen betreuen und die eigene Imkerei betreiben. Ein großer Wunsch ist ein Auto, das auf Gerhards Bedürfnisse angepasst ist. „Mein Mann möchte selber Auto fahren, um selbständig und unabhängig zu sein“, sagt Christine. Auf die Familie kommen jetzt große finanzielle Belastungen zu, die aber notwendig sind, um Gerhard den Alltag zu erleichtern. Das Haus muss barrierefrei umgebaut werden. Auch ein Lift wird benötigt. Der Zugang zum Obstgarten muss rollstuhlgerecht adaptiert werden, und die Werkstatt soll für den 55-Jährigen behindertengerecht gestaltet werden. Im Juli darf Gerhard das erste Mal nach der Reha wieder nach Hause. Die Freude darüber ist natürlich groß. Auch bei Freunden und Bekannten der Familie, denn Gerhard ist in der Nachbarschaft nicht zuletzt wegen seiner Hilfsbereitschaft beliebt. Wer die Familie unterstützen möchte, der hat die Möglichkeit dies mit einer Spende zu tun.Infos: Siehe Infobox „Zur Sache"Spendenkonto:Wer dem verunfallten Neuhauser Gerhard Rindler helfen möchte,kann dies mit einer Spende auf folgendes Konto tun:Raiffeisenbank ArnoldsteinDas Spendenkontonummer für Rindler Gerhard lautet:IBAN AT49 3925 7001 0050 9430