Handgemachte Kunst mit Liebe zum Detail

19.12.2016, 11:31 Uhr

Manfred Mikosch aus Arnoldstein stellt kunstvolle Weihnachtskrippen her.

ARNOLDSTEIN. Sie sind untrennbar mit der Adventzeit und Weihnachten verbunden: Kunstvolle Weihnachtskrippen. Seit 30 Jahren stellt Manfred Mikosch solche her. „Mein Vater gab mir eine einfach gestaltete Krippe – ich habe daran ein bisschen rumgebastelt und das eine oder andere Element ergänzt – so fing alles an“, erinnert sich der 57-Jährige an die Anfänge seines Hobbys. Nach und nach fragten auch Familienmitglieder, Freunde und Bekannte bei Manfred um eine Krippe an. Mikosch stellt diese auch heute noch ausschließlich nur für private Zwecke her.

Selbst beigebracht

Feinarbeit



Heimatkrippen

Mikosch ist Autodidakt – das Handwerk hat er sich selbst beigebracht. Auch das Internet war ihm anfangs eine oft wertvolle Hilfe. In erster Linie kam der Gailtaler über Zufall, Versuch und Irrtum zur richtigen Technik: „Ich habe immer wieder rumgetüftelt, bis ich draufgekommen bin, wie es am besten geht.“ Zu den Materialien, die er verwendet, zählt primär Holz, darunter etwa Altholz, das über 100 Jahre ist, auch alte Holzdecken oder Bretter von einem Holzstadel hat Mikosch schon verarbeitet. Ferner werden auch Gips, Modelliermasse, Farbe oder Naturmaterialien wie Moos, Baumbart oder Wurzeln beim Bau einer Krippe eingesetzt. Die Hauptarbeit ist das Schnitzen.Fingerspitzengefühl ist besonders bei kleinen Details nötig: Wagenräder, Holzgabel, Brunnen, Treppen, Achse oder Dachschindeln – alles in einer Miniaturgröße von wenigen Zentimetern. Um diese zu fertigen, verwendet Mikosch ein Stanleymesser. Beim Anblick der winzigen Elemente kann man kann sich vorstellen, dass für die Herstellung viel Geduld und eine ruhige Hand nötig sind. Auch Technik steckt in so einer Krippe – die Beleuchtung mittels LED-Lampen schafft ein heimeliges Ambiente und das Kunstwerkt wirkt dadurch noch realistischer.Der ÖBB-Bedienstete hat sich auf Heimatkrippen spezialisiert. „Mir gefallen diese am besten und ich finde, sie passen gut in unsere Region“, sagt er. Sobald es Herbst wird, bezieht Mikosch sein „Atelier“ – im Familienschrebergarten in der Arnoldsteiner Waldsiedlung hat er seine Werkstätte in einer Hütte. „Oft verschwindet mein Mann für viele Stunden – hin und wieder ist er sogar den ganzen Tag in der Werkstatt in seine Arbeit vertieft“, nimmt Gattin Andrea das Hobby ihres Mannes gelassen hin.„Beim Krippenbauen kann ich voll entspannen", sagt Manfred. Hin und wieder aber „fuchst" die Arbeit. „Wenn es einen Tag mit dem Basteln mal nicht so gut läuft, höre ich auf und gehe ein anderes Mal dazu“, erzählt er. Jede seiner Krippen ist ein Unikat. Erst wenn das Gesamtbild passt, ist der Meister mit seinem Werk zufrieden. "Man ist wie ein Künstler und tüftelt so lange, bis die Harmonie stimmt“, sagt Mikosch.