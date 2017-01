Jahresrückblick der Feuerwehr Kühweg

18.01.2017, 20:30 Uhr

Am Stefanitag 2016 trafen sich die Kameraden der FF Kühweg unter ihrem Kommandanten Herbert Zimmermann, um über das abgelaufene Jahr Bilanz zu ziehen.

13 Einsätze



Bewerbe und Fortbildung



Ehrengäste

KÜHWEG. Im Jahr 2016 standen die 37 aktiven Kameraden der Feuerwehr Kühweg für Einsätze, Übungen und sonstige Aktivitäten insgesamt 3.308 Stunden unentgeltlich im Dienste der Öffentlichkeit. Inklusive den Mitgliedern auf Probe, den Altkameraden und den Mitgliedern der Feuerwehrjugend verfügt die Feuerwehr Kühweg über einen Stand von 53 Mitgliedern.In diesem Jahr galt es 13 Einsätze zu bewältigen. Das Einsatzspektrum erstreckte sich vom Verkehrsunfall, über technische Einsätze, Brandmelderalarmen bis hin zum Brandeinsatz. Im eigenen Einsatzbereich konnte durch das Vorhandensein einer Brandmeldeanlage zur frühzeitigen Branderkennung in einem Holzverarbeitungsbetrieb und das umsichtiges Agieren der Einsatzkräfte bei einem Einsatz größerer Schaden verhindert werden. Des Weiteren standen zwei Mitglieder der Feuerwehr Kühweg mit dem Katastophenhilfszug in Arriach im Hilfseinsatz.Die Bewerbsgruppe der FF Kühweg unter ihrem Kommandanten Arnold Ebenwaldner ist neben dem Bezirksleistungsbewerb bei allen Abschnittsbewerben angetreten und belegte im Raiffeisen-Bezirksfeuerwehr-Cup den 7. Gesamtrang.Kameraden der Feuerwehr Kühweg absolvierten im abgelaufenen Jahr zehn Kurse im Bezirk bzw. an der Landesfeuerwehrschule in Klagenfurt.Kommandant Herbert Zimmermann konnte zahlreiche Ehrengäste, an der Spitze Bezirksfeuerwehrkommandant LBD Rudolf Robin, AFK-Stv. Albert Zankl, GFK-Stv. Robert Koppensteiner und den Feuerwehrreferent der Stadtgemeinde Hermagor-Presseggersee, Bürgermeister Siegfried Ronacher in Kühweg begrüßen.In den Grußworten dankten die Ehrengäste den Kameraden der Feuerwehr Kühweg für deren Einsatzbereitschaft und den Willen in zahlreichen Funktionen über die eigene Feuerwehr hinaus aktiv zu sein. Ihr Zusammenhalt zeigte sich einmal mehr, als sich Kamerad Helmut Jost am 3. Juli 2016 bei einem Sturz beim Kärntner Radmarathon eine Wirbelkörperfraktur mit einer Querschnittssymptomatik zuzog. In den Monaten seit dem Unfall standen die Kameraden zusammen und unterstützten die Familie Jost bei den Umbauarbeiten des Hauses. Landesbranddirektor Robin konnte im Rahmen der Jahreshauptversammlung einen Unterstützungsscheck des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes an Helmut Jost übergeben.