"Jeder Auftritt ist etwas Besonderes"

15.12.2016, 08:16 Uhr

Schlagersängerin Elisabeth Kreuzers neue Single ist am Markt. Die Gailtalerin dazu im Interview.

ARNOLDSTEIN. "Bei mir landen" heißt die brandneue Single der Kärntner Schlagersängerin Elisabeth Kreuzer, 23, aus Arnoldstein.Für deine neue Single bist du erstmals vor laufender Kamera gestanden. Wie war diese Premiere für dich?Sehr aufregend – vor allem die Szenen im Segelboot und im Auto waren echt lässig. Gedreht haben wir Ende September zwei Tage lang am Wörthersee und im Flatrate in Villach. Vor der Kamera volle Konzentration bringen und gleichzeitig singen, war komplettes Neuland für mich und eine ziemliche Herausforderung. Die ganze Organisation rundherum ist extrem aufwendig – es ist interessant, Einblick zu haben, was alles dahintersteckt, bis das fertige Video von knapp fünf Minuten im Kasten ist.

"Der Song 'Bei mir landen' passt wunderbar zu mir. Hans Greiner aus Deutschland hat den Text für mich geschrieben. Ich habe mich von Anfang an in das Lied verliebt. Aufgenommen wurde es in Wiener Neustadt bei Christian Zierhofer – die lockere Atmosphäre im Studio und das nette Team haben mir die Arbeit versüßt", so Elisabeth.Jener bei der Starnacht am Wörthersee – vor 6.000 Menschen auf der Bühne zu stehen war ein unbeschreiblich schönes Gefühl. Als ich die Bühne betreten habe, war ich extrem nervös – mein Herz hat nur so gepumpert (lacht). Nach dem Auftritt war ich dermaßen überwältigt, dass mir die Tränen gekommen sind.Macht es für dich einen Unterschied, bei welchem Event du auf der Bühne stehst?Bei riesigen Events ist der Nervenkitzel vielleicht etwas größer. Aber für mich ist jeder Auftritt etwas ganz Besonderes. Ich liebe auch die familiären auf kleineren Bühnen. Was zählt, sind die Resonanz vom Publikum und die Stimmung. Wenn du merkst, dass die Leute mitgehen und die Stimmung grandios ist, ist das das größte Geschenk.Ich bin immer noch die Gleiche. Natürlich bin ich jetzt selbstsicherer und habe mehr Erfahrung. Bei meinen ersten Auftritten habe ich zuhause noch Texte vorbereitet und mir zurecht gelegt, was ich auf der Bühne sagen werde. Das brauch ich jetzt nicht mehr, mittlerweile rede ich, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Dasselbe gilt für die Arbeit im Studio. Da geht nun alles leichter von der Hand – ich weiß mittlerweile, worauf es ankommt.Privat: mein Studium abschließen. Für mich ist dieses Standbein sehr wichtig. Musikalisch: nächstes Jahr wieder eine neue Single herausbringen. Vor allem möchte ich meinen Bekanntheitsgrad steigern. Ein großer Traum von mir ist es, beim Sommer Open Air „Wenn die Musi spielt“ auftreten zu dürfen.Hast du schon mal ins Auge gefasst, selbst einen Song zu komponieren?Ich kann noch nicht sagen, ob ich die Gabe fürs Komponieren habe – mal sehen, wie sich alles entwickelt.Das Interview führte Iris Zirknitzer