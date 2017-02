Jugendgottesdienstreihe „Oh my God“ startet

07.02.2017, 17:00 Uhr

Jugendgottesdienstreihe „Oh my God“: Katholische Jugend Kärnten und Katoliška Mladina „rocken“ Kärntens Kirchen.

Termine

Unter dem Motto „Oh my God“ wird die beliebte Jugendgottesdienst-Reihe der Katholischen Jugend und der Katoliška mladina Kärnten auch im Jahr 2017 fortgesetzt. Zwei Jugendgottesdienste, die vor allem durch rockige musikalische Gestaltung, moderne Ton- und Lichttechnik sowie durch speziell auf die Lebenswelt der Jugendlichen ausgerichtete Predigten gekennzeichnet sind, werden gefeiert,Die nächsten Jugendgottesdienste finden in Bleiburg/Pliberk (11. März), Saak (23. April), Feistritz an der Gail/Ziljska Bistrica (5. Mai), Wolfsberg (9. Juni) und Schwabegg/ Žvabek (25. Juni) statt.Diözesanjugendseelsorger Geistl. Rat Gerhard Simonitti betont die Besonderheit der speziell für Jugendliche gestalteten „Oh my God“-Gottesdienste, die gemeinsam mit Jugendlichen und Jugendverantwortlichen aus der Region vorbereitet werden. Es gehe darum, so Simonitti, Kirche und Glaube für junge Menschen attraktiv zu machen, „sie in ihren Lebenswelten, mit ihren Interessen und Anliegen abzuholen und so zum aktiven Mitgestalten und Mitfeiern zu motivieren“.Weiterführende Informationen zu den Jugendgottesdiensten unterwww.kath-jugend-kaernten.at