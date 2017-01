Naturpark NMS Nötsch erforscht Schmetterlingswiese

24.01.2017, 20:00 Uhr

Eine neue Forscherecke für Tier-und Pflanzenwelt führt die NMS Nötsch jetzt.



Forschergeist anregen

NÖTSCH. Die Schüler der Naturpark NMS Nötsch im Galtal haben im letzten Schuljahr eine eigene Schmetterlingswiese angelegt. Diese wurde mit einer speziellen dem Standort entsprechenden Samenmischung aufgebaut. Im diesjährigen Schuljahr wird nunmehr in der neuen Naturpark Forscherecke die Tier- und Pflanzenwelt der Schulwiese erforscht.Kürzlich wurde die neue hochmoderne Forscherecke an die Schule übergeben. Mit dabei waren: Vizebürgermeister Michael Rohr, Vizebürgermeister Peter Politschnig und Direktorin Roswitha Baurecht.Die hochmoderne Leica Stereolupe mit integrierter SD Karte und WIFI Modul soll den Forschergeist der Schüler anregen. Gleich bei der Eröffnung „stürzten“ sich sie sich „auf“ das Mikroskop und untersuchten Pflanzenteile der Schmetterlingswiese. Durch die moderne Ausführung ist es möglich, Filme und Fotos der untersuchten Tiere und Pflanzen anzufertigen und diese in der Schulklasse auszuwerten. Dadurch können die Kinder die Erlebnisse von der Wiese auch mit in die Klasse nehmen und vertiefen.