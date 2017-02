Radlwolf feuert Österreichs Para-Ski-Athleten in Tarvis an

07.02.2017, 20:30 Uhr

Radlwolf, Wolfgang Dabernig, besucht die erfolgreichen österreichischen Para Ski Athleten bei der Para Ski WM in Tarvis.

GAILTAL, TARVIS. Paralympic-Silbermedaillengewinner Wolfgang Dabernig ließ es sich nicht nehmen die erfolgreichen österreichischen Para Ski Athleten Markus Salcher, Thomas Grochar, Claudia Lösch u.v.m. bei der Para Ski WM in Tarvis zu besuchen bzw. anzufeuern.Claudia Lösch NÖ (2x Gold, 2x Silber und 1x Bronze) und der Klagenfurter Markus Salcher mit Gailtaler Wurzeln (2x Gold und 1x Bronze) waren die erfolgreichsten Athleten bei der Para Ski WM in Tarvis . Der Kärntner Thomas Grochar gewann beim abschließenden Slalom den Vizeweltmeistertitel. Herzliche Gratulation.Vor 13 Jahren war Markus Salcher mit dem Jugendlager für Paralympische Nachwuchsathleten bei den Sommer-Paralympics 2004 in Athen und feuerte Radlwolf bei seiner Silbermedaille an. Bis heute gewann Markus Salcher bei den Paralympics und Weltmeisterschaften 6x Gold, 2x Silber und 2x Bronze.