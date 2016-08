Seit 85 Jahren verliebt in den Pressegger See

31.08.2016, 12:39 Uhr

Liebe auf den ersten Blick

Famiientradition

Skikurse organisiert

Im Jahre 1929 verbrachte die heute sehr rüstige Pensionistin ihren ersten Urlaub am Pressegger See. „Ich war sofort verliebt in die Region und in den See und wollte schon damals meine Urlaube immer wieder hier verbringen“, so Szeiler anlässlich der Feierstunde. Das es nunmehr über 85 Jahre wurden, konnte damals wohl niemand erahnen.Besonders erwähnenswert ist auch, dass nach der Geburt ihrer Tochter die gesamte Familie ihren Urlaub immer wieder in der Stadtgemeinde Hermagor Pressegger See verbringt. So konnten anlässlich der Gästeehrung Tochter Brigitte Szeiler für 65 Jahre Urlaubstreue ausgezeichnet werden.Aber nicht nur im Sommer verbringen die Jubilare den Urlaub in der Region. Auch im Winter kommen sie zum Eislaufen und Skifahren. So hat auch Brigitte Szeiler in Ihrer Funktion als Lehrerin bereits einige Schulskikurse aufs Nassfeld organisiert.Christina Ball bedankte sich anlässlich ihrer Ansprache vor allem auch bei jedem einzelnen Vermieter für die persönliche Betreuung unserer Gäste. Sie ist davon überzeugt, dass dies neben einer perfekten Infrastruktur der wichtigste Faktor für eine erfolgreiche Gästebindung sei, so Ball anlässlich der Ehrung.