Tag der offenen Tür in der NMS Hermagor

14.12.2016, 17:00 Uhr

Viele Interessierte zukünftige Schüler mit ihren Eltern haben die Gelegenheit genützt, die Schule besser kennenzulernen.

HERMAGOR. Wie schon in den Jahren zuvor konnte Direktor Norbert Leitner sämtliche Volksschüler, die heuer die 4. Klasse besuchen, mit ihren Begleitpersonen beim „Tag der offenen Tür“ begrüßen.Die Kinder der 1. und 2. Klassen konnten es kaum erwarten, mit ihren Bekannten aus den Volksschulen gemeinsam interessante Unterrichtseinheiten zu erleben. In einer Kreativeinheit wurden wunderschöne Engel gebastelt, mit einem rhythmischen Lied versuchte man sich auf den Winter einzustellen, physikalische Versuche luden zum Experimentieren ein. Die Besucher hatten aber auch die Möglichkeit, Sprach- oder Mathematikunterricht mitzuerleben.Bevor die Gäste mit vielen Eindrücken die Heimreise antraten, wurde ihnen ein Joghurt oder ein Kakao aufgewartet. Dank geht an dieser an Stelle an die Familie Schwenner für die köstlichen Getränke.

Einblick gewinnen

Die zukünftigen Schüler sollten an diesem Tag einerseits einen möglichst vielfältigen Einblick in den Unterricht bekommen, andererseits sollte diese Veranstaltung ein erstes Kennenlernen der Schule sein, die die Mädchen und Burschen im nächsten Schuljahr besuchen werden. Der erste Elternabend findet am 27. Jänner 2017 um 19.00 Uhr statt.Dank ergeht an alle Kinder und an die KollegInnen, die zum Gelingen dieses besonderen Tages beigetragen haben.