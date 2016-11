Überraschungsfahrt nach Opatija

30.11.2016, 12:00 Uhr

Angekommen in den Milenij Hotels stand der Nachmittag für Stadtbesichtigung und Strandspaziergängen zur freien Verfügung. Am Abend lud eine Dreimannkapelle zu Tanz und gemütliches Beisammensein ein. Am nächsten Tag wurde Rijeka mit zwei mit Witz und Kenntnis ausgestatten Reiseleiterinnen besichtigt. Am Abend war dann die Jubiläumsveranstaltung mit einem schmackhaften Essen. Musikalisch haben die „Runden Oberkrainer“ den ganzen Abend gestaltet. Mit Showeinlagen verrannen die Stunden im nu. Bemerkenswert waren die äußerst tanzfreudigen Pensionisten. Die Buslenker Hans und Sinisa waren wieder sehr umsichtig und haben alle Teilnehmer gut nach Hause gebracht. Viele Teilnehmer freuen sich schon auf die Überraschungsfahrt 2017.