Das sind die Pläne der Gemeinden für 2017

01.01.2017, 08:34 Uhr

Auch im kommenden Jahr wird sich wieder einiges tun in den Gailtaler Gemeinden.

Breitbandnetz im Gitschtal

BEZIRK (aju). Für 2017 sind in den Gemeinden Gitschtal, St. Stefan, Dellach, Kötschach-Mauthen viele Projekte geplant.Zu den geplanten Projekten im Gitschtal gehören u.a. die Schutzwasserbauten in Zusammenarbeit mit der WLV. „Im Bereich der Straßen werden Sanierungsarbeiten in der Höhe von 120.000 Euro stattfinden“, sagt Bürgermeister Christian Müller. Der Ausbau des Breitbandnetzes wird die Gemeinde Gitschtal vor finanziellen Herausforderungen stellen, die Erstellung eines sogenannten Masterplanes ist für das Jahr 2017 in Auftrag gegeben. „Im Rahmen der Erstellung des Voranschlages kann festgestellt werden, dass die Gemeinde Gitschtal einen ausgeglichenen Haushalt führt und auch im Jahr 2017 keine Abgangsgemeinde wird“, sagt Müller.

Intelligente Lösungen

Konzept für Gailtalbahn

Viele Einsparungen

In St. Stefan steht für 2017 die Asphaltierung und Erneuerung der Gemeindestraßen und die Umstellung der Orstbeleuchtung auf LED auf dem Programm. Zudem sind eine Kanalmodernisierung, die Errichtung eines Urnenhains im Gemeindefriedhof in Vorderberg und die Erstellung eines Breitband Konzeptes geplant. Neu soll im kommenden Jahr auch die elektronische Amtstafel eingeführt werden. „Im Rahmen der sehr engen Budgetmöglichkeiten gilt es, sich mit intelligenten Lösungen nach der Decke zu strecken. Wertvoll und finanziell hilfreich in diesem Zusammenhang wäre natürlich eine Verlagerung von den zahlreich angemeldeten Nebenwohnsitzen der Gemeinde hin zu regulären Hauptwohnsitzen“, sagt Bürgermeister Hans Ferlitsch.Die Umsetzung der Kanalarbeiten im Gemeindegebiet, mit den dazu anfallenden Projekten, wie das Mitverlegen des Breitbandes, Oberflächenwasserentsorgung, Adaptierung des bestehenden Wasser- und Straßenbeleuchtungsnetzes sind die wichtigsten Projekte in Dellach. Neuerungen ergeben sich aus dem „Aus“ der Gailtalbahn. Hier wird man erst sehen, wie ein neues Mobilitätskonzept funktionieren könnte. „Da wir uns im Kanalbau befinden, sind die budgetären Grenzen klar abgesteckt. Andere Projekte müssen hinten angestellt werden“, sagt Bürgermeistter Johannes Lenzhofer.In Kötschach-Mauthen geht die Sanierung der Mauthner Klamm in die Endphase. „Damit ist dieses Projekt nach den Zerstörungen durch zahlreiche Lawinenabgänge im Jahr 2014 fertiggestellt und das Naturjuwel wieder zur Gänze mit den drei Teilbereichen begeh- und kletterbar“, sagt Bürgermeister Walter Hartlieb. Umgesetzt werden sollen auch die ersten Projekte aus dem Bürgerbeteiligungsprozess Leitbild „Kötschach-Mauthen 2030“. Dieses Leaderprojekt im Bereich Wirtschaft, Tourismus und Landwirtschaft soll den Aufbau einer Ortsmarketingstruktur unterstützen. „Wir haben in den letzten Jahren schon sehr viele Einsparungen getroffen, müssen aber aufgrund der aktuellen Situation eine Reduktionen in allen Bereichen vornehmen“, sagt Hartlieb.