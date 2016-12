Gailtaler Gemeinden haben für 2017 viel vor

30.12.2016, 08:00 Uhr

Auch für das Jahr 2017 sind in den Gemeinden wieder viele Vorhaben, Projekte und Neuerungen geplant.

Prinzipien der Sparsamkeit

GAILTAL (aju). Von großen Umbauten bis hin zu sozialen Projekten, in Nötsch, Bad Bleiberg, Feistritz und Hohenthurn nimmt man sich viel vor.In Nötsch ist für 2017 eine Erweiterung des Lenk- und Leitsystems geplant. Ein Teil des Budgets ist außerdem für die Straßeninstandhaltung und den Wildbachbetreuungsdienst geplant. Zudem wird in Nötsch als Pilotgemeinde die EDV Anlage umgestellt. „Sobald der endgültige Rahmen der Bedarfszuweisungsmittel bekannt gegeben wird, werden noch weitere Projekte in den einzelnen Gremien ausgearbeitet“, sagt Bürgermeister Alfred Altersberger. Fertigzustellen aus dem vergangenen Jahr sind noch die Gräderungsarbeiten bei dem ländlichen Wegenetz, die Dachsanierung beim Veranstaltungssaal und die Umstellung der Beleuchtung auf LED. Alles in allem ist der Haushalt für Nötsch auch für 2017 ausgeglichen geplant. „Es muss weiterhin nach den Prinzipien der Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit gehandelt werden“, sagt Altersberger.

Intensive Bürgerbeteiligung

Großer Kanalbau

Arbeitsplätze schaffen

2017 steht in Bad Bleiberg die Umsetzung der Maßnahmen, im Zuge des Projektes der „familien- und kinderfreundlichen Gemeinde“ im Vordergrund. „Durch intensive Bürgerbeteiligung wollen wir, sowohl im Bereich der Ortsbildpflege, aber auch im Bereich der Bildungs- und Beratungsangebote, Fortschritte machen“, sagt Bürgermeister Christian Hecher. Ein Generationenspielplatz wird 2017 gebaut, zudem wird das Biomasse Heizwerk um 1,7 Millionen Euro erweitert und die Gemeindestraßensanierung fortgesetzt. Dadurch, dass in der Gemeinde die geplanten Optimierungsmaßnahmen konsequent umgesetzt wurden, konnte der Überschuss 2015 den Abgang 2014/2013 vollständig kompensieren. Wir werden den erfolgreichen Weg weitergehen und notwendige Investitionen weiterhin umsetzen. Natürlich alles im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten“, sagt Hecher.Die Schwerpunkte in Feistritz an der Gail für das Jahr 2017 liegen auf den Kanalbauarbeiten mit Kläranlage. Das Gesamtvolumen für diese Bauarbeiten beträgt 2,5 Millionen Euro. Auch das Breitband Internet soll ausgebaut werden. Die Investition dafür wird mit 385.000 Euro berechnet. Für die Asphaltierung der Gemeindestraßen nach dem Kanalbau wird eine Million Euro veranschlagt. „Die finanzielle Situation ist so weit entspannt. Wir verfügen über Rücklagen. Der Kanalhaushalt sollte nach Abschluss der Investitionen und bei Einhaltung der Baukosten in Ordnung sein. Nach dem Abschluss der Kanalbauarbeiten hat Feistritz an der Gail in diesem Bereich den geringsten Schuldenstand“, sagt Bürgermeister Dieter Mörtl.In Hohenthurn setzt man auf weitere Betriebsansiedelungen im Industrie- und Gewerbegebiet. Außerdem sollen neue Arbeitsplätze geschaffen werden. „Finanziell ist die Gemeinde Hohenthurn gut aufgestellt. Es konnte wieder ein ausgeglichener Haushalt erwirtschaftet werden“, sagt Bürgermeister Florian Tschinderle.