Unterstufe wird zum Zankapfel ÖVP vs. SPÖ

31.01.2017, 21:00 Uhr

Unterstufe: SPÖ wehrt sich gegen Vowürfe von NR. Gabriel Obernosterer. Der kontert.



Argument Schülerzahl



Wahlfreiheit wird ignoriert



Alternativen zur AHS

GAILTAL. Nach der Kritik von ÖVP-Nationalrat Gabriel Obernosterer an der SPÖ zum Thema Aus für die AHS-Unterstufe in Hermagor (Die WOCHE berichtete in der letzten Ausgabe) meldet sich nun Kärntens Bildungsreferent, Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) zu Wort und lässt über Pressesprecher Andreas Schäfermeier ausrichten: "Für eine mit Steuergeld einzurichtende eigene AHS-Unterstufe in Hermagor gibt es schlichtweg zu wenige Schülerinnen und Schüler, sodass die dafür notwendigen finanziellen Mittel seitens des Bildungsministeriums auf Basis der vom Nationalrat, dessen Mitglied Gabriel Obernosterer ist, gültigen gesetzlichen Bestimmungen, nicht freigegeben werden können."Obernosterer entgegnet: "Es gibt kein Gesetz, keine Bestimmung, die einen Schlüssel für eine Schülerzahl festlegt, damit man eine AHS-Unterstufe errichten kann", entgegnet Obernosterer und verweist darauf, dass es vom Bildungsministerium kein Schreiben gibt, welches eine Schülerzahl für eine AHS-Unterstufe in Hermagor festlegen würde. Gemäß Obernosterer habe man vonseiten des Landesschulrates bisher verabsäumt, ein positives Schreiben zur Errichtung einer Unterstufe zu verfassen. "Es fehlt bis heute das Schreiben des Landesschulrates an das Bildungsministerium, in dem steht, dass Kärnten eine AHS-Unterstufe in Hermagor installieren möchte, obwohl seit 2015 die Aufforderung des Bildungsministeriums an den Landesschulratspräsidenten Rudolf Altersberger vorliegt, dieses Schreiben zu verfassen und an das Bildungsministeriums zu schicken", kritisiert der ÖVP-Politiker. Eine grundsätzliche Stellungnahme des Landesschulrates sei die Voraussetzung für die Beurteilung durch das Bundesministerium für Bildung."Ich bin erschüttert, wie mit allen Mitteln bis hin zur Unwahrheit hier der Wunsch der Menschen eines Bezirkes ignoriert wird, die Wahlfreiheit für die Eltern mit Füßen getreten wird, das Bildungsangebot mit voller Kraft reduziert wird und die Abwanderung junger Menschen forciert wird" sagt Obernosterer und wettert: "Es darf nach SPÖ-Ideologie nur neue Mittelschulen und keine AHS mehr geben. Daher wird hier mit allen Mitteln und Unwahrheiten die Errichtung einer AHS-Unterstufe in Hermagor verhindert.Ich frage mich: Warum ist jemand gegen mehr Bildungsangebot, wenn die Kosten nicht steigen? Warum ist jemand gegen mehr Bildungsangebot, obwohl keine Neubauten nötig sind? Warum ist jemand gegen mehr Bildungsangebot, obwohl der einzige Aufwand ein Brief ist? Die Antwort ist einfach: Weil die SPÖ gegen eine bessere Ausbildung für unsere Kinder ist."Aus dem Büro vom LH Kaiser lässt man indessen ausrichten: "Auch wenn es keine AHS-Unterstufe in Hermagor gibt, ist die schulische Qualität in Hermagor eine besonders hohe. Das belegt allein der Umstand, dass die Maturantenquote des Bezirkes eine der höchsten in ganz Österreich ist. Diese hohe Qualität in Zukunft zu erhalten und zu schützen, ist Bildungsreferent Landeshauptmann Peter Kaiser eine Herzensangelegenheit. Und dafür sind gute und realistische Ideen, beispielsweise Kooperation mit anderen allgemeinbildenden höheren Schulen und Wirtschaftsbetrieben, erstrebenswerte Überlegungen."