Daniel Gratzer ist in Glanzform

08.01.2017, 19:54 Uhr

Daniel Gratzer vom SV Weißbriach bewies am Wochenende beim Raiffeisen Schülercup seine Topform.

HOCHRINDL/GERLITZE/HERMAGOR (MaKo). Der fünfzehnjährige Daniel Gratzer (SV Weißbriach) aus Hermagor, ein langjähriges Landeskadermitglied im alpinen Bereich, gewann am Dreikönigstag den Slalom am Hochrindl in seiner Klasse des Raifeisen Schülercups und brillierte dort auch am Sonntag, den 09. Jänner beim RTL auf der Gerlitze.Diese Rennformation war schon für namhafte Größen des alpinen Sports, wie unter vielen anderen auch für Max Franz, Matthias Mayer und Rainer Schönfelder, ein Sprungbrett in den Kader des ÖSV.

ZUR PERSON

Das talentierte Skiass aus dem Gailtal betreibt schon seit dem zarten Alter von drei Jahren das Skifahren und dass mit Begeisterung und viel Erfolg. Seine Lieblingsdisziplinen sind die technischen Bewerbe, wo er den Slalom den RTL bevorzugt. "Bei schönen Wetter fahre ich am liebsten", erzählt der begabte Schüler. Als sein Vorbild nennt er Marcel Hirscher und begründet es damit: "Er ist seit fünf Jahren sehr beständig und fährt meistens einen Stockerlplatz heraus. Ich verfolge die Rennen gerne im TV und bin dabei angespannter, als bei meinen eigenen Rennen."Daniel Gratzer hat sich auch für die Ski-Akademie Schladming qualifiziert, wo er das erste Semester schon fast abgeschlossen hat, denn den ganzen Feber wird dort hauptsächlich trainiert. "Für uns gab es eigentlich keinen Plan B. Ich vertraute auf meinen Sohn, dass er die Aufnahmeprüfung in dieser Schule besteht", berichtet Daniels Vater Bernhard Gratzer, der auch sein Servicemann ist.Bevor der begabte Rennläufer in die Ski-Akademie nach Schladming kam, trainierte er sechs Jahre im Karnischen Skibezirk und profitierte sehr davon. Sein dortiger letzter Trainer Rene Kristler begleitet ihn nach wie vor noch bei jedem Rennen, da sein Sohn Laurin Kristler, der auch Daniels Zimmerkollege in der Schule in Schladming ist, bei jedem Rennen in seiner Gruppe dabei ist.Daniel Gratzer7. November 2001HermagorSki-Akademie SchladmingEltern Carina und Bernhard, Schwester Martina (19)Fußballspielen, RadfahrenWer im Sommer nicht trainiert, kann im Winter nicht gut sein.SV WeißbriachMarcel HirscherSlalom