Dellacher Schachturnier 2016: Plozner holt sich Gesamtsieg

20.12.2016, 08:46 Uhr

Plozner holt sich Sieg



Damen trumpfen auf

DELLACH. Bereits zum 12. Mal wurde im Gasthof Lenzhofer das Dellacher Schach-Open gespielt. Bei diesem Schachturnier kämpften heuer 29 Teilnehmer um die begehrten Titel in den verschiedenen Klassen.Gesamtsieger wurde nach sieben Runden erstmals Claudio Plozner aus Laas vor Adamo Valtiner (U14) aus Podlanig im Lesachtal, die den Vorjahressieger Peter Lederer sen. auf Rang 3 verweisen konnten. Ganz an der Spitze konnte der Ansturm der Jugendspieler gerade noch einmal abgewehrt werden.Die sogenannte Dellach-Wertung, die eingeführt wurde, weil in den ersten Jahren alle Dellacher Schachspieler Anfänger beim Turnierschach waren, konnte Clemens Wieser (U16) dank der besseren Zweitwertung knapp vor Michael Lenzhofer (U16) und Magdalena Wieser (U14 und auch beste Dame) für sich entscheiden.Mit Valentina Valtiner, Fabian Bachmann, Antonia Warmuth, Malena Stefan, Marie Neuwirth und Lukas Kleindienst kämpften auch sechs U10-SpielerInnen bei den Großen mit und schafften die eine oder andere Überraschung. Bemerkenswert, dass 10 Damen ein knappes Drittel des Teilnehmerfeldes stellten. Allen Spendern der Trophäen und Sachpreise sei herzlich gedankt.Anschließend an die Siegerehrung wurde traditionell ein Blitzturnier (verkürzte Bedenkzeit) gespielt. Nach 9 Runden gewann Heinz Kanzian klar, Adamo Valtiner und Peter Lederer belegten die Ränge 2 und 3.