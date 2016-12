"Es gibt nur Disziplin, Disziplin, Disziplin"

05.12.2016, 18:45 Uhr

Peter Mailänder ist Trainer des SVT und hat bereits zum vierten Mal en suite den Gailtalcup gewonnen.

TRÖPOLACH/ARNOLDSTEIN. Seit 2011 trainiert der Arnoldsteiner Peter Mailänder die Skirennläufer des Sportverein Tröpolach und das mit Erfolg. Bereits zum vierten Mal in Folge hat er mit seinem Team den Gailtalcup gewonnen. Der Kärntner Woche erzählt er das Geheimnis des Erfolges und wie er zum SV Tröpolach gekommen ist.Herr Mailänder, was war für Sie ausschlaggebend, dass Sie als damaliger Trainer vom Arnoldsteiner Sportverein zum SV Tröpolach gewechselt sind?Ich habe bereits als Trainer in Arnoldstein die meisten Trainingseinheiten mit den Speed-Kids am Nassfeld gemacht. Durch einige Meinungsverschiedenheiten im Verein musste ich meine Tätigkeit dort ad acta legen, aber einige Kinder blieben bei mir und ich musste einen neuen Verein suchen. Vom Liftbetreiber Klaus Herzog wurde mir der SV Tröpolach vorgeschlagen.

Hier bekommt man vom Liftbetreiber, dessen Betriebsleiter und auch von den Gastronomen die volle Unterstützung. Was mit Sicherheit in Kärnten einzigartig ist. Es gibt am Nassfeld keine Quertreiber, sondern im Gegenteil! Hier wird das Miteinander aller sehr groß geschrieben und ich bin als Trainer bereits viel in Kärnten unterwegs gewesen.Jeder, der mich kennt weiß, dass es bei mir nur drei Dinge gibt, die befolgt werden müssen: Disziplin, Disziplin, Disziplin...In erster Linie muss die Technik der Skiläufer verbessert werden. Auch das Grundverhalten beim Skifahren und das Material der Läufer im Allgemeinen.(lacht) So lange es mir noch Spaß macht und der Verein mich haben möchte. Wenn ich sehe, dass etwas weiter geht, die Kinder gerne zum Training kommen und ich auch die Unterstützung ihrer Eltern habe, werde ich natürlich bleiben. Für die Kinder ist es sehr wichtig, wenn sie sehen, dass auch ihre Eltern Interesse an dem zeigen, was sie machen. Mir gefällt auch der gute Zusammenhalt des Vereins und man lernt immer wieder neue Leute kennen. Vom Obmann, über die Sektionsleiterin und dem gesamten Team kann ich bis jetzt nur positives berichten.Ja! Ich möchte mit den besten Läufern zu einem internationalen Rennen nach Forni di Sopra (Italien) fahren. Dort findet eine Kinderolympiade statt und das ist für die Kids ein besonderes Erlebnis. Ich war schon zwei Mal dabei.Das Interview führte Martina Kollertrainieren beim Sportverein Tröpolach circa 20 Kinder.Seit Oktober findet bereits für die Kinder das Hallentraining in der Volksschule Tröpolach, mit der Sektionsleiterin Ski des SVT Kerstin Warmuth, statt.wird mit dem ersten Schneetraining, wenn die Saison am Nassfeld beginnt. "Dann wird dienstags, freitags und am Wochenende trainiert. Zuerst freies Fahren, einfache Übungen und dann wird auf die Technik viel Wert gelegt, denn da gibt es noch Auholbedarf", erkärt der Trainer Peter Mailänder.trainiert Mailänder jeden Tag mit seinem Team (Kerstin Warmuth, Andreas Warmuth, Karin Shea, Dieter Kalt und heuer neu im Team: Melissa Pehr - ehemalige Rennläuferin)Peter Mailänder17. Jänner 1963verheiratet mit Manuelazwei Söhne - Mark (28) und Daniel (25)ArnoldsteinBeruf: bei der ÖBB im KundenserviceSki- und Radfahren, faulenzenseit 2011