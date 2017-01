Kid`s Ski Festival in Tarvis - SV Tröpolach war dabei

22.01.2017, 20:31 Uhr

Neun Kinder vom SV Tröpolach haben am Kid's Ski Festival in Tarvis teilgenommen.

TARVIS/TRÖPOLACH (MaKo). In Tarvis (Italien), wo am Wochenende die Para-Ski-WM Station hält, stand am 15. Jänner das zweite internationale European Kid's Ski Festival am Programm. Der SV Tröpolach war mit neun Rennläufern dabei.200 Kinder aus Italien, Slowenien und Österreich haben an dieser Veranstaltung teilgenommen. Bei dieser starken Konkurrenz konnte Sebastian THOMAS (SVT) den ausgezeichneten sechsten Platz in seiner Altersklasse belegen. Die jungen Racer vom SV Tröplach lieferten eine wahrliche Talentprobe ab.Trotz klirrender Kälte, aber strahlendem Sonnenschein, haben die Teilnehmer und die Eltern einen schönen Tag verbracht, der vielen noch lange in Erinnerung bleiben wird.