Update: Servus-TV Alpenpokal 2017

14.01.2017, 11:43 Uhr

Erste Impressionen vom Event am Weissensee und Zwischenergebnisse.



Einzug der Teams

WEISSENSEE. Traumhafte Kulisse für das Sportspektakel am höchstgelegenen See Kärntens. Große Erwartungen hat auch das Team aus Kärnten, Deurotherm Feldkirchen mit Erich Trummer, Benjamin Fillafer, Sabine Fillafer und Klaus Wiedermann. "Wir möchten natürlich ins Finale einziehen" hat sich das Team für heute vorgenommenHier die ersten Impressionen...Vor wenigen Minuten sind die Mannschaften – 16 Teams aus Österreich, sechs aus Deutschland, fünf aus Italien und fünf aus der Schweiz – in die Eisarena eingezogen.Um 13.20 Uhr hat das Team aus Kärnten seinen ersten Einsatz. "Wir haben und gut vorbereitet und zwei Mal pro Woche trainiert", erzählt Sabine Fillafer. Sie hält bei den Österreichern die weibliche Ehre hoch. "Ich bin die einzige Frau, die für eine österreichische Mannschaft aufs Eis geht."Fritz Strobl, der die Veranstaltung offiziell eröffnet hat, hält in jedem Fall den Kärntnern die Daumen.

Weltrekord-Weitenversuch

Zwischenergebnisse

Rekordverdächtige Weiten wurden am Natureis am Weissensee beim Weltrekord-Versuch erzielt. Gerade eben wurden vom Topfavorit 374,18 Meter erzielt.Steiermark 1: Zielschießen 36 Punkte / Lattlschießen 71 PunkteSteiermark 2: Zielschießen 38 Punkte / Lattlschießen 35 PunkteWien: Zielschießen 16 Punkte / Lattlschießen 38 PunkteSalzburg 3: Zielschießen 34 Punkte / LattlschießenOberösterreich 3: Zielschießen 12 Punkte / LattlschießenVorarlberg: Zielschießen 10 Punkte / LattlschießenSalzburg 2: Zielschießen 10 Punkte / LattlschießenOberösterreich 1: Zielschießen 28 Punkte / LattlschießenSalzburg 1: Zielschießen 14 Punkte / LattlschießenKärnten: Zielschießen 18 Punkte / LattlschießenBurgenland: Zielschießen 20 Punkte / LattlschießenNiederösterreich: Zielschießen 20 Punkte / LattlschießenSalzburg 4: Zielschießen / LattlschießenSteiermark 3: Zielschießen / LattlschießenTirol: Zielschießen / LattlschießenOberösterreich 2: Zielschießen / LattlschießenDeutschland 2: Zielschießen 32 Punkte / Lattlschießen 73 PunkteDeutschland 3: Zielschießen 18 Punkte / Lattlschießen 38 PunkteItalien 3: Zielschießen 12 Punkte / Lattlschießen 61 PunkteItalien 1: Zielschießen 4 Punkte / Lattlschießen 36Deutschland 6: Zielschießen 2 Punkte / LattlschießenDeutschland 4: Zielschießen 42 Punkte / LattlschießenItalien: Zielschießen 4 Punkte / LattlschießenSchweiz 5: Zielschießen 20 Punkte / LattlschießenDeutschland 5: Zielschießen 30 Punkte / LattlschießenItalien 2: Zielschießen 32 Punkte / LattlschießenSchweiz 2: Zielschießen 12 Punkte / LattlschießenSchweiz 1: Zielschießen 24 / LattlschießenDeutschland 1: Zielschießen / LattlschießenItalien 5: Zielschießen / LattlschießenSchweiz 4: Zielschießen / LattlschießenSchweiz 3: Zielschießen / Lattlschießen