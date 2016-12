Viel Neues bei Sport Sölle in Tröpolach

07.12.2016, 07:10 Uhr

Die Schisaison 2016/17 startet mit interessanten Änderungen voll durch.

Kundenwünsche

TRÖPOLACH (jost). Praktisch jeder Nassfeld-Besucher kennt die Talstation der Millienniumsbahn in Tröpolach. Seit Bestehen dieser Umlauf-Kabinenbahn, d.h. seit 16 Jahren, finden Wintersportler direkt vor Ort bei Sport Sölle ein umfassendes Angebot an Sportausrüstung, Bekleidung und Zubehör sowie Schiverleih und Schi-Depot.„Schiverleih und Schidepot haben in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Die Zeit war reif für größere Veränderungen“, erklärt Firmenchef Christian Sölle die Beweggründe für den jetzt fertiggestellten Umbau. Sölle weiter: „Den Kundenwünschen entsprechend haben wir daher das neue Schidepot direkt in das Gebäude der Seilbahn-Talstation verlegt, und den Schiverleih finden unsere Kunden ab heuer vis-à-vis im deutlich vergrößerten Sport-Shop.“

300 Schränke

Shop und Schiverleih

Über ein zeitgemäßes Chipkartensystem wird der Zugriff zu den insgesamt 300 Kästen des neuen Schi-Depots gesteuert. Mit der Schikarte oder mit einer eigenen Chipkarte lassen sich die beheizten Kästchen, die insgesamt Raum für ca 1.000 Schiausrüstungen bieten, in der Zeit von 07:30 bis 20:00 Uhr vom Kunden selbst öffnen und schliessen. Damit entfallen die Wartezeiten! Jedes Kästchen bietet Platz für die komplette Ausrüstung von zwei Erwachsenen und einem Kind, also für Schier, Schuhe und Helme.Der komplette Schiverleih findet ab jetzt direkt neben dem Verkaufsbereich des um 150 Quadratmeter vergrößerten Sport-Shop’s statt. Das Angebot an Wintersportausrüstungen ist überaus umfangreich und die Service-Leistungen an Schi und Schuh entsprechen dem neuesten Stand der Technik.Christian Sölle: Unsere langjährig erfahrenen und bestens geschulten Mitarbeiter sind die beste Garantie für Wohlfühl-Schitage am Nassfeld!“