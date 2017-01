Gewinnspiel: Michael Klammer singt Georg Danzer

Tickets gewinnen

"Lass mi amoi no d’Sunn aufgeh’ segn": Unter diesem Titel steht die musikalische Hommage an den großen Austropopper Georg Danzer am 26.1. im Wiener Metropol (17., Hernalser Hauptstraße 55). Der Wiener Sänger Michael Klammer interpretiert altbekannte Songs und Raritäten Danzers. Mit dabei sind Musiker, die teilweise der originalen Georg-Danzer-Band entstammen: Ulli Bäer (Lead-Gitarre, Gesang), Lenny Dickson (Schlagzeug), Thomas Mora (Bass), Andi Steirer (Percussion) und Martin Mader (Keyboard).Karten (ab 27 €): Tel. 01/407 77 407, www.wiener-metropol.at Die bz verlost bis 20.1.2017 1x2 Karten für das Konzert!