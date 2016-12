Ausblick auf 2017: Hernals brezelt seine Grätzel auf

30.12.2016, 00:00 Uhr

Rückblick und Ausblick: Die bz hat mit Bezirkschefin Ilse Pfeffer über 2016 und 2017 gesprochen.

HERNALS. Für das neue Jahr steht in Hernals einiges am Programm. Die bz hat mit Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer über Erledigtes und Vorsätze gesprochen. Politisch gelte es, so weiterzumachen wie bisher. "Privat möchte ich mehr Sport und Bewegung machen. Dazu fehlt mir oft einfach die Zeit", so Pfeffer. Die Bezirkschefin macht Zirkeltraining: "Da kann ich kommen und gehen, wie ich will."Unter die großen geschafften Projekte fällt für Pfeffer die endlich abgeschlossene Umgestaltung des Vorfelds der Chemiefachschule Rosensteingasse. "Dieses Projekt hat sich aus technischen Gründen um mehr als ein Jahr verzögert", so Pfeffer. In Zusammenarbeit mit der Schule hat das Vorfeld ein neues Aussehen bekommen. 2017 sollen eventuell noch mehr Sitzgelegenheiten aufgestellt werden.

Schwerpunkte für den Bezirk

Auch die monatelange Baustelle in der Wattgasse – ein Gemeinschaftsprojekt mit Ottakring – ist zur Zufriedenheit des Bezirks erledigt worden. "Jetzt ist Platz für die Radler und den Bus. Auch die Aufenthaltsqualität ist höher."Bei dem Gemeinschaftsprojekt mit Währing liegt der Fokus auf dem Grätzel zwischen der Schumanngasse und der Schopenhauerstraße. Bereits im Herbst 2016 wurden von der Gebietsbetreuung Ideen für die Umgestaltung gesammelt. Im Februar erfolgt dann die Auswertung der Vorschläge aus der Bevölkerung. "Wohnen, Grün, Betriebe, Aufenthaltsqualität und Öffis: Wir werden uns ansehen, was wichtig ist, und die Anregungen prüfen", so Pfeffer. Danach wird noch einmal mit den Bürgern über die Wünsche diskutiert. "Die Mehrheit der Grätzelbewohner muss dafür sein. Mir ist lieber, dass die Planungsphase länger dauert und dann auch alle zufrieden sind."2016 hat die Schließung der "Alt-Wien"-Kindergärten auch Hernals beschäftigt. Im September wurde der Kindergarten in der Kulmgasse für einige Wochen geschlossen. 90 Kinder brauchten einen neuen Platz. Mittlerweile wurde ein neuer Betreiber gefunden und einige Kinder sind wieder zurückgekehrt. Der Kindergarten in der Rötzergasse 47 wird umfangreich saniert. Damit wird im ersten Halbjahr 2017 begonnen.Nach zwei Jahren Bauzeit wird der Kindergarten und Hort in der Dornbacher Straße 111 2017 eröffnet. Zehn Hortgruppen finden hier Platz, insgesamt können hier bald 275 Kinder betreut werden.Der Bezirk will die Gasse aufwerten. Das Projekt hat sich jedoch aufgrund des Teileinsturzes bei Manner verzögert. Auch gegenüber der Manner-Fabrik soll noch ein Haus saniert werden. "Wir wollen keine Arbeiten am Gehsteig durchführen, wenn dann vielleicht Aufgrabungen gemacht werden müssen", so Pfeffer. Für 2017 ist bereits budgetiert, neue Bäume in der Gasse zu pflanzen.Ebenfalls ein langjähriges Projekt. Die Umgestaltung soll mit der dritten Bauphase endlich abgeschlossen werden. Das Grätzel soll grüner werden und es wird überlegt, die Parkplätze anders zu markieren, um Platz für Gehsteigvorziehungen zu schaffen.Das Team von "Kreative Räume" versucht, leer stehenden Geschäften in Hernals neues Leben einzuhauchen. Der Bereich zwischen dem Gürtel und der Vorortelinie wird seit Oktober 2016 genau unter die Lupe genommen. Mit dem Leerstandsbericht rechnet Pfeffer noch im Jänner. Danach wird das weitere Vorgehen entschieden.