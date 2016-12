Werner Welzl, die Seele des Nachbarschaftszentrums 17

20.12.2016, 00:00 Uhr

Werner Welzl wurde für seine ehrenamtliche Arbeit mit Blinden und Kindern mit Migrationshintergrund mit dem Preis der Menschlichkeit ausgezeichnet.

HERNALS: ür zehn Jahre freiwilliges Engagement im Nachbarschaftszentrum 17 hat der Pensionist Werner Welzl jetzt den Preis der Menschlichkeit bekommen. "Es ist eine schöner Preis, den ich aber für das ganze Team des Nachbarschaftszentrums 17 sehe. Wir freuen uns sehr darüber", erzählt Welzl. Seit 15 Jahren ist Welzl in Pension. Da er selbst viel Glück hatte im Leben, hat er sich dazu entschlossen, auch etwas für andere tun zu wollen: "Eigentlich bin ich ein zurückhaltender Typ. Meine Frau war es dann, die mich auf die ehrenamtliche Tätigkeit im Nachbarschaftszentrum aufmerksam gemacht hat. Diese Arbeit hat mich gleich sehr interessiert."

Seit 10 Jahren aktiv

Nicht von Vorurteilen abschrecken lassen

Zu Welzls Tätigkeit gehört die Begleitung von Blinden bei Besorgungen und Freizeitaktivitäten. Seit fünf Jahren ist er auch Lesepate für vorwiegend sozial benachteiligte Kinder mit Migrationshintergrund und unterstützt mehrere Projekte. Vor kurzem hat er die Patenschaft für einen jungen Kosovo-Albaner mit Legasthenie übernommen: "Ich bin selbst Legastheniker und weiß daher, wie es einem jungen Menschen damit geht. Man schwindelt sich so drüber, weil man keine Geduld mit sich selbst hat." Es gehört auch ein gewisser Instinkt dazu, um zu erkennen, was man gerade braucht, um zu den Jugendlichen durchzudringen. Welzl hat selbst zwei Kinder und ist auch schon Großvater. Die Arbeit mit den Jugendlichen schätzt er sehr, weil bereits viel Verständnis für Vorgänge in der Welt da ist."Viele Menschen werden zurückgehalten, weil sie glauben, dass die ehrenamtliche Arbeit ganz strenz verpflichtend ist. Und sie haben viele Vorurteile. Distanz ist wohl ein guter Begriff für die heutige Zeit", meint Welzl. Bei seiner Arbeit im Nachbarschaftszentrum sieht er aber, dass sich viele Migranten dort ebenfalls engagieren. Sei es beim Flohmarkt oder beim Sammeln von Lebensmitteln - alle helfen da gemeinsam mit, freut sich Welzl. Er selbst will mithelfen, so lange er es kann: "In meinem Alter kann ich nicht mehr die ganz schweren Dinge heben. Dass müssen dann die Jungen machen. Eigentlich habe ich ja gar keine Zeit, weil ich eine große Familie habe. Aber die Zeit nehme ich mir trotzdem, weil es wichtig und richtig ist."Derzeit arbeiten rund 160 ehrenamtliche Mitarbeiter im Nachbarschaftszentrum 17. "Wir freuen uns aber über jede weitere Unterstützung. Wir brauchen wirklich jeden", erzählt Sonja Holzbach vom Kinder- und Jugendbereich im Nachbarschaftszentrum. Wer sich für ein freiwilliges Engagement interessiert, der findet alle nötigen Informationen auf www.nachbarschaftszentren.at