Das "Wiener Klaviertrio" im Schloss Walpersdorf - Wir verlosen Tickets

WALPERSDORF. Am 8. Oktober betritt mit dem „Wiener Klaviertrio“, bestehend aus David McCarroll (Violine), Matthias Gredler (Cello) und Stefan Mendl (Klavier), eines der renommiertesten österreichischen Ensembles die Bühne von Schloss Walpersdorf mit Werken von Beethoven, Brahms und Heinrich von Herzogenberg – einem Brahms Zeitgenossen, dessen Werke mehr und mehr Beachtung finden. Im Schloss Walpersdorf gibt das Wiener Klaviertrio am 8. Oktober um 19.30 Uhr im Festsaal sein Konzert.



